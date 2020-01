Weinheim. (keke) Zäsur, Umbruch, Aufbruch, "frischer Wind" – aber auch ein nicht ganz freiwilliger Verzicht: Hans Mazur ist nicht mehr Erster Vorsitzender des Stadtseniorenrats (SSR) Weinheim. Dies ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung am Donnerstag.

Seit 1996 hatte Mazur dem Vorstand angehört, von 2003 an hatte er den SSR geleitet. Jetzt aber habe ihn der geschäftsführende Vorstand, beziehungsweise dessen Rest-Besetzung, nicht mehr als Vorsitzenden haben wollen, so der 80-Jährige.

Er machte kein Hehl draus, dass er trotz angeschlagener Gesundheit "im Dienst und Interesse" der Weinheimer Senioren "gern noch weitergemacht" hätte. Dennoch beuge er sich der Aufforderung des (Rest-)Vorstands, "dass ich nicht mehr zur Verfügung stehen soll und darf".

Mazur hatte eigenen Angaben zufolge mit Herzproblemen sowie zwei durch Stürze gebrochenen Oberschenkeln und Schultergelenken zu kämpfen. Längere Reha-Aufenthalte Mazurs hatten das Engagement und die Aktivitäten des Stadtseniorenrats in den letzten beiden Jahren fast vollständig zum Erliegen gebracht.

Mazurs Verdienste seien indes unbestritten, lobte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner den Träger des Bundesverdienstkreuzes, langjährigen SPD-Stadtrat, Sulzbacher Ortschaftsrat und AWO-Vorsitzenden des Stadtteils als "immer verlässlichen und guten Partner für die Stadt Weinheim".

Mazur fühlt sich aus dem Amt gedrängt

"Es gibt viele Dinge, die wir 2020 in Angriff nehmen wollen", so der zu Mazurs Nachfolger gewählte ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Georg Junginger (76). Ein großes Thema sei die Digitalisierung. Da wolle der neue Vorstand "groß einsteigen". Geplant sei eine Art Sprechstunde, in deren Rahmen Senioren Hilfe im Umgang mit Smartphone, Tablet und Laptop erhalten.

Altersgerechtes Wohnen und die Entwicklung neuer Stadtquartiere wie in den Allmendäckern und Westlich Hauptbahnhof erforderten einen starken und aktiven Stadtseniorenrat. "Bei der Quartiersentwicklung spielt insbesondere die Kurzzeitpflege eine Rolle", artikulierte die zur Beisitzerin gewählte Sonja Kühn die weitergehenden Ansprüche des SSR. In diesem Bereich mangele es massiv an Plätzen. Darüber hinaus strebt der neue SSR-Vorstand eine stärkere Zusammenarbeit sowohl mit den Seniorenräten der umliegenden Kommunen als auch mit dem Kreis- und Landesseniorenrat an, um Weinheim als seniorenfreundliche Stadt weiter voranzubringen. Gelingen soll dies auch dank eines Gesamtvermögens von rund 10.000 Euro, so der Kassenbericht.

Junge und alte Menschen seien der Verwaltung und dem Gemeinderat gleich wichtig, hatte Fetzner deren Kampf um "neue Baugebiete für alle Generationen" beschrieben. Generationenüberübergreifendes Wohnen zu schaffen, genieße oberste Priorität. Wer in der Zukunft lesen wolle, müsse in der Vergangenheit blättern, so die Vorsitzende des Kreisseniorenrats, Elisabeth Sauer. Der SSR Weinheim übernehme seit seiner Gründung 1983 gesamtgesellschaftliche Verantwortung und engagiere sich für Teilhabe und gegen Ausgrenzung der älteren Generation.

Der Quartiers-Entwicklung und Sozialraumorientierung älterer Menschen im DRK-Kreisverband Mannheim widmete sich in einem Impulsvortrag Melanie Wolthusen-Röhn. Mit den Quartieren in Weinheim, Schwetzinger Stadt und Hockenheim existieren derzeit drei derartige Quartiere, die ihre Schwerpunkte in Seniorenarbeit, Begegnung und Vernetzung sowie Migration und Integration haben. Die wichtigsten Inhalte der Weinheimer Quartiersentwicklung richten sich auf das Betreute Wohnen, die Tagespflege, niederschwellige Betreuungsangebote, die Gesundheitsförderung mit "Bewegungsgruppen für Menschen über 55", ambulante Pflege und Betreuung, den Ausbau des Hausnotrufs, die Beratung und die Unterstützung von Angehörigengruppen.

Neben der Kommune sollten sich auch Wohlfahrtsverbände, private Anbieter sowie die Kirchen für die gemeinsame Sache verpflichten. Vor allem aber müsse die Politik Möglichkeiten zur Regelfinanzierung von Quartiersmanagern bieten.

Junginger bescheinigte Mazur, ein "tatkräftig handelnder Repräsentant des Stadtseniorenrates" gewesen zu sein, und stellte ihm die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden in Aussicht.