Von Philipp Weber

Weinheim. Zehn Grund-, zwei Real-, eine Werkreal- und eine Förderschule zählen zum Zuständigkeitsbereich von Katja Hoger, Geschäftsführende Schulleiterin in Weinheim und Rektorin der Waldgrundschule. Die 45-Jährige schätzt, dass allein in den genannten Einrichtungen 2500 bis 3000 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden – im Normalbetrieb. Im RNZ-Interview schildert sie, mit welchen Gefühlen sie dem 4. Mai entgegen sieht und welche Resonanz aktuell aus den Familien zurückkommt.

Frau Hoger, am 4. Mai gehen die Schulen im Land wieder zum Präsenzunterricht über, zumindest für einen Teil der Schüler. Wie geht es Ihnen damit? Überwiegt die Vorfreude oder die Nervosität?

Es sind gemischte Gefühle, ganz klar. Wir alle vermissen unsere Schüler. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, wenn sie nicht da sind. In meinem Bereich wird das auch vielerorts so bleiben, es kommen ja erst einmal die Schüler aus den Abschlussklassen 9 und 10. Dabei müssen wir darauf achten, dass die Regeln zu Hygiene und Sicherheitsabständen eingehalten werden. Innerhalb eines Raums kann also nur die halbe Klassenstärke unterrichtet werden, höchstens. Sportunterricht ist gar nicht möglich. Im übrigen Unterricht dürfte es leichter sein, den Eineinhalb-Meter-Abstand zu halten. Schwieriger wird es in den Pausenbereichen und auf den Toiletten. Aber wir hoffen, dass das in den weiterführenden Schulen klappt.

Und wie sieht es mit den Grundschulen aus?

Da habe ich schon mehr Bauchweh, nicht nur weil sich Kinder mit solchen Regeln schwerer tun und sich auch das Lehrpersonal nicht ohne Weiteres mehren lässt. Grundschulpädagogik lebt nicht zuletzt vom persönlichen Kontakt und spielerischen Situationen. Zudem haben sich viele Schüler an einen vertrauten Umgang mit Lehrern und Betreuern gewöhnt. Das merken wir jetzt schon, in der Notbetreuung. Wenn es so weit ist, wird es also ein ungewohnt formaler Unterricht – auch ohne Partner- oder Gruppenarbeit. Die Kinder müssen dann ausschließlich an ihren Plätzen bleiben, auch wenn wir zwischendurch für Bewegung und Abwechslung sorgen werden.

„Ich empfinde Hochachtung vor dem, was in den Familien geleistet wird!“, erklärt Katja Hoger. Zwar darf ein Teil der Schüler ab Montag, 4. Mai, wieder auf einem Teil der Klassenzimmerstühle Platz nehmen, aber für viele bleibt es beim Lernen daheim. Fotos: Kreutzer

Wie geht es den Familien heute? Können die Kinder den Lernstoff daheim bewältigen – oder sehen Sie größere Probleme?

Hier will ich vorwiegend für meine "eigene" Schule sprechen. Das Kollegium versucht alles, um den Kontakt zu den Familien aufrechtzuerhalten und für abwechslungsreiche Lernpakete zu sorgen. Die Voraussetzungen sind in jeder Familie verschieden. Das gilt auch für die Belastung der Eltern – einige müssen sich um ihre wirtschaftliche Existenz sorgen. Gerade die fehlende Betreuung der Kinder kann zum Problem werden. Eltern müssen Homeoffice, Betreuung und schulische Fragen unter einen Hut bringen. Da kann sich das Gefühl einschleichen, allem nicht so richtig gerecht zu werden. Zumal die Kinder die Eltern derzeit mehr brauchen als sonst, da ihnen die Spielpartner fehlen. Ich empfinde Hochachtung vor dem, was in den Familien geleistet wird! Ich darf aber auch sagen, dass die Rückmeldungen an der Waldschule überwiegend positiv sind. Viele Familien signalisieren, dass es läuft. Und wir fühlen uns in dieser schwierigen Zeit sehr engagiert von den Eltern unterstützt, auch das ist mir ganz wichtig.

Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit dies weiter gilt?

Ich glaube, dass es aktuell eminent wichtig ist, einen wertschätzenden Umgang zu wahren – nicht zuletzt an den Schulen. Außerdem sollten alle darauf achten, dass die Kommunikationskanäle offenbleiben. Die Lehrer haben die Aufgabe, die Motivation der Schüler aufrechtzuerhalten und dafür ungewohnte und kreative Wege zu beschreiten. Damit sie das leisten können, sind Rückmeldungen aus den Familien hilfreich. Kommen die Kinder mit den Aufgaben zurecht? Haben sie überhaupt Zugang zu digitalen Lerninhalten? Benötigt die Familie weitere Unterstützung? Da kann eine kurze E-Mail oder ein Anruf in der Schule Wunder wirken. Und gemeinsam lassen sich immer die besten Lösungen finden.