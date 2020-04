Weinheim. (RNZ) Abstandsregelungen, Hygienepläne, Laufwege, Schülerbeförderung, Schulsozialarbeit, Notbetreuung und einiges mehr – das waren die Themen, zu denen sich die Weinheimer Schulleiter, auch der beruflichen Schulen und der Maria-Montessori-Schule, am Dienstag in einer mehr als dreistündigen Sitzung mit der Stadt abgestimmt haben. Hintergrund ist der Schulstart am kommenden Montag, 4. Mai.

Ein Ziel dieses Treffens war es laut einer Mitteilung, vor allem in Sachen Hygiene alle Maßnahmen zu treffen, die das Infektionsrisiko für die Schüler und Lehrer vermeiden sollen. Dazu gibt es zahlreiche Vorgaben des Kultusministeriums. Diese umzusetzen, werde jedoch nicht immer gelingen können, darin sind sich die Schulleitungen einig und geben folgende Erklärung ab, der sich die Stadt Weinheim anschließt.

"Wir sehen der Wiederaufnahme des Schulbetriebs zum jetzigen frühen Zeitpunkt des Infektionsgeschehens in Baden-Württemberg mit Sorge entgegen. Selbstverständlich nehmen wir die Aufträge im Rahmen der politischen Entscheidungen an und werden alles daran setzen, die geforderten Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen verantwortlich umzusetzen. Dennoch wird es uns auch unter größten Anstrengungen nicht möglich sein, ein Infektionsrisiko gänzlich auszuschließen. Eine absolute Sicherheit ist in den Schulen nicht zu gewährleisten.

Tragen von Masken empfohlen

Auch die Kultusministerin hat bereits darauf hingewiesen, dass Kinder, die zur Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen, die zur Risikogruppe gehören, in einem Haushalt leben, die Schule nicht besuchen müssen. Die Erziehungsberechtigten entscheiden hier selbst über die Teilnahme ihrer Kinder am Unterricht. Schüler, die wegen der Infektionsgefahr die Schule nicht besuchen, können weiterhin zu Hause mit Lernpaketen versorgt werden."

Schwierig dürfte der Spagat nach Ansicht der Schulleitungen und des Schulträgers zwischen Infektionsschutz und Unterricht werden, wenn die jüngeren Schüler und insbesondere die Grundschulen wieder starten sollen. Die Erfahrungen zeigten, dass es bereits bei einer geringen Schülerzahl kaum möglich sei, den Abstand von 1,5 Meter dauerhaft zu gewährleisten.

Gleichzeitig sei Schulleitungen und Lehrkräften bewusst, dass in den Familien sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten der Unterstützung gegeben seien. "Die Ungleichheit in den Elternhäusern tritt in dieser Zeit mit voller Macht zu Tage", so eine Schulleiterin. Was das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an den Schulen angeht, macht das Kultusministerium keine Vorgaben.

Die Stadt Weinheim als Schulträger gibt ihren Schulen hierzu folgende Empfehlung: "Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird allen Personen im Schulhaus, auch den Schülern, außerhalb des Unterrichts in den Klassenzimmern, dringend empfohlen. Während des Unterrichts sollte dieser dann getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann."

Das Sensibilisieren für das Tragen der Maske und deren Reinigung steht bei allen Schulen auf dem Stundenplan.