Weinheim. (RNZ) Bei der Erneuerung der RNV-Linie 5 in Weinheim gehen die Arbeiten in die nächste Phase. Die letzten Meter Gleise sollen laut RNV von Montag, 13. Mai, an verlegt werden. Bis zum Ende der Gesamtmaßnahme - also voraussichtlich bis Ende Juli - wird der Schienenstrang im Abschnitt zwischen der Haltestelle Händelstraße und der Einmündung Breitwieser Weg komplettiert.

Im Anschluss führen die Baufirmen im Bereich der Gleise Kabelzugarbeiten aus. Kontrolliert und gegebenenfalls nachjustiert wird dabei auch die Fahrleitungsaufhängung.

Dies hat auch Auswirkungen auf den Betrieb der Busse, die für die Dauer der Großbaustelle die Bahnen ersetzen: Von Mannheim kommend enden die Bahnen der Linie 5 ab dem kommenden Montag bereits an der Haltestelle Blumenstraße, womit folgende Haltestellen nicht per Bahn bedient werden: Stahlbad, Händelstraße und Hauptbahnhof.

Der Ersatzverkehr mit Bussen bedient ab der Haltestelle Blumenstraße im Rundkurs die Haltestellen Stahlbad, Händelstraße, Rosenbrunnen, Alter OEG-Bahnhof und Hauptbahnhof. Die Ersatzhaltestelle Blumenstraße befindet sich in der parallel zur RNV-Linie verlaufenden Kurt-Schumacher-Straße. Unterwegs halten die Ersatzbusse an den barrierefreien Haltestellen Stahlbad und Händelstraße, wo auch die Fahrzeuge der Weinheimer Stadtbuslinien stoppen.

Aus Richtung Schriesheim enden die Bahnen der Linie 5 wie bisher an der Haltestelle Alter OEG-Bahnhof. Laut RNV sind Ersatzbusse und Bahnen aufeinander abgestimmt.