Weinheim. (web) Eigentlich hätten die Arbeiten an der B3 schon 2019 erledigt werden sollten, doch die RNV hatte sie verschoben: Um das Weihnachtsgeschäft nicht zu stören und möglichst schnell mit der Sanierung des Postknotens fertig zu werden, wurden die letzten Erneuerungsarbeiten zwischen den Haltestellen "Alter OEG-Bahnhof" und "Weinheim Hauptbahnhof" in dieses Jahr verlegt.

Dabei geht es um die westliche Straßenseite in Fahrtrichtung Heidelberg. Dort will die Baustellenträgerin RNV von Mittwoch, 8. Januar, die Asphaltdecke sowie den Geh- und Radweg erneuern. Das endgültige Baustellenende ist für Dienstag, 28. Januar, geplant. Ganz ohne Hindernisse für Autofahrer wird es indes nicht abgehen. So ist es bis Ende des Monats nicht möglich, von der Mannheimer Straße (OEG-Brücke) in Richtung Heidelberg abzubiegen.

Bis Mittwoch gilt übrigens, dass Rechtsabbieger unbedingt auf der Straße bleiben müssen. Der Weg durch die Haltestelle "Hauptbahnhof" hindurch ist gefährlich und verboten. Die Umleitung beginnt ab Mittwoch dann am "Händelknoten" (Shell- und Araltankstelle) und führt von dort aus über die Westtangente auf die B3 gen Heidelberg. Die Verbindung in Richtung Innenstadt über Postknoten und Bahnhofstraße bleibt frei.

Sofern kein gewaltiger Kälteeinbruch dazwischenkommt, ist die große RNV-Sanierung in Weinheim Ende Januar beendet. So richtig viel entlocken lassen will sich RNV-Sprecher René Weintz dazu noch nicht. Nur so viel: Ganz ohne Feier wird das Baustellenende wohl nicht bleiben.