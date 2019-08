Weinheim. (RNZ) Sie kommen wieder mit ihren berühmten Melonen im Gepäck, von dort, wo sie am süßesten und saftigsten sind: aus der südfranzösischen Provence. Die Stadt Cavaillon, seit vielen Jahren mit Weinheim verschwistert, und die Ferienregion Luberon bestücken in diesem Jahr zum Weinheimer Herbst wieder einen Provence-Markt in der mittleren Hauptstraße. Eröffnet wird er am Freitag, 13. September.

Die Organisatoren der Stadt Weinheim und des Vereins für Stadt- und Tourismusmarketing haben sich kürzlich in Cavaillon mit Vertretern der Stadt und des regionalen Tourist-Offices getroffen, um zu besprechen, was dieses Jahr alles angeboten wird. Und das sieht vielversprechend aus: Außer den Melonen wollen die Franzosen mit Wurstwaren der Metzgerei Bouchet anreisen, mit duftenden Produkten aus dem Lavendel-Museum, mit Marmelade und Honig, Olivenöl, Wein aus der Cave du Luberon, Knoblauch und Nugat. Das Baguette wird in Weinheim frisch gebacken. Eine französische Tanzgruppe wird auch auftreten. Die Organisation übernehmen Maria Zimmermann von der Weinheimer Tourist-Info mit Gabi Lohrbächer-Gérard, die für die Städtepartnerschaften zuständig ist, sowie der Verein für Stadt- und Tourismusmarketing.

Eröffnet wird der Provence-Markt am Freitag, 13. September, um 18 Uhr mit einem Chanson-Abend, den wieder Sängerin Uta Proschka gestaltet. Am Samstag, 14. September, ist der Markt von 10 bis 16 Uhr geöffnet, in der Nachbarschaft steigt dann das Dürreplatzfest mit Live-Musik.

Und zum Weinheimer Herbst am Sonntag, 15. September, beginnt das rege Treiben auf dem Provence-Markt um 11 Uhr. An allen Tagen gibt es kleine mediterrane Snacks zu französischem Wein.