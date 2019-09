Viele Geschäfte in der Hauptstraße hatten am Sonntag offen, als die Weinheimer und ihre Gäste zu einer sommerlichen Ausgabe des „Herbsts“ strömten. Foto: Kreutzer

Von Florian Busch

Weinheim. Wer am Sonntag mit dem Auto nach Weinheim fahren wollte, stand zumindest am Ende der Anreise vor Problemen. In der Stadt war kaum noch ein Parkplatz zu bekommen. Dies lag vor allem daran, dass der "Weinheimer Herbst" auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht und durch das schöne Wetter eher zum "Weinheimer Spätsommer" wurde.

Von Freitag bis Sonntag lockten Veranstaltungen in die Innenstadt. Herzstück war der "Provence-Markt". Händler aus der französischen Partnerstadt Cavaillon und deren Umgebung verkauften ihre Spezialitäten. Melonen oder Wurst, aber auch Lavendel und Tücher waren im Angebot. "Wir sind jetzt das zweite Jahr hier", erzählte Franck Delahaye. An seinem Stand gab es selbst gemachte Marmelade, Honig und Knoblauch. Der Markt sei ein "großer Erfolg". Ziel der Händler sei nicht nur, die Stadt Cavaillon zu repräsentieren, sondern die gesamte Region in Südfrankreich. Das funktioniere: Man habe bereits einige Stammkunden, die jedes Jahr wiederkommen. "Die Leute von hier lieben die Provence", erzählte Delahaye und lachte.

Auf dem Herbstfest gab es aber nicht nur französische Spezialitäten zu kaufen. In Teilen der Bahnhofstraße waren weitere Stände aufgebaut, an denen Privatleute und Gewerbevertreter ihre Waren anboten. Von Schmuck über Klamotten bis hin zu selbst gemachten Fruchtsäften gab es eine große Auswahl. Sogar ein Kinderkarussell und ein Hofflohmarkt waren aufgebaut. Unter den zahlreichen Verkäufern war auch Biserka Pokvic. Sie bot Lederwaren wie Gürtel, Taschen oder Geldbeutel an und war eigens aus Stuttgart an die Bergstraße gereist. "Eine Freundin hatte hier vor Jahren mal einen Stand", erzählte sie. Einmal sei sie dann mitgekommen und seitdem jedes Jahr zurückgekehrt. Ein paar Meter weiter standen Anja Richter und Sabine Appenroth aus Sulzbach. Die beiden Hobby-Kettenmacherinnen stellen die Schmuckstücke selbst her und verkaufen sie dann auf Märkten. "Wir kommen immer sehr gerne auf den Weinheimer Herbst", meinte Richter. Sie seien bestimmt schon fünfmal dort gewesen.

Dass beide bereits seit einigen Jahren immer wieder zurückkehren, liege nicht zuletzt am großen Zulauf des Events. In der angrenzenden Hauptstraße, der Fußgängerzone, wurde dies besonders deutlich. An allen Eisdielen und Cafés bildeten sich lange Schlangen. Die in der Straße aufgebauten Stände waren genauso gut besucht, und man kam wegen der vielen Besucher nur langsam voran. Rechts und links waren wegen des verkaufsoffenen Sonntags viele Geschäfte geöffnet, auch in der Weinheim Galerie waren alle Läden offen. "Insgesamt sind es etwa 120 Geschäfte", sagte Roland Kern, Pressesprecher der Stadtverwaltung Weinheim. Darüber sei er sehr froh. "Es ist wie ein riesiges Schaufenster", meinte er. Die Philosophie sei es, gegen den Onlinehandel zu kämpfen und "Einkaufen wieder zum Erlebnis" zu machen. Dazu würde solch ein Event einen großen Teil beitragen.

Christian Mayer sieht das ähnlich. Er führt in der Hauptstraße ein Blumengeschäft, ist Erster Vorsitzender vom "Lebendigen Weinheim". Seit etwa zehn Jahren ist der Verein Mitorganisator des "Weinheimer Herbsts" und des verkaufsoffenen Sonntags. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf", so Mayer. Dass das Fest so gut besucht war, sei für ihn indes keine Überraschung. Natürlich habe man "Riesenglück mit dem Wetter" gehabt. Allerdings sei auch in den letzten Jahren immer viel los gewesen; auch wenn die Bedingungen mal nicht so gut waren wie dieses Jahr. Dazu passte eine Meldung, die die Pressestelle der Stadt am Ende des Tages verschickte: Daraus ging hervor, dass die französischen Händler sage und schreibe zwei Tonnen Melonen verkauft haben.