Weinheim. (ans) Mehr als 1,1 Millionen Liter - oder 7500 Badewannenfüllungen - fassen die Becken im Hallenbad Weinheim (HaWei). Das Ablassen und Befüllen braucht daher seine Zeit: Ganze vier Tage dauerte es, bis alle Becken wieder randvoll waren. Beim jährlichen Großreinemachen - der Revision - werden die Becken vom HaWei-Team der Stadtwerke Weinheim gründlich geschrubbt und auf Vordermann gebracht.

Das HaWei öffnet nun am heutigen Mittwoch wieder die Tore für die Badegäste. "Am Eröffnungstag bieten wir eine besondere Willkommensaktion", kündigt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke, in einer Pressemitteilung an. Mit etwas Geschicklichkeit können Besucher in der "Wirbelbox" punkten und kleine Gewinne mit nach Hause nehmen. Mit der Wiedereröffnung werden auch die Preise erhöht: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet nun 3,90 statt 3,50 Euro, der Preis für eine Kinderkarte (ab 6 Jahren) steigt von 2,50 auf 2,80 Euro.

"Das HaWei ist eine alte Dame mit viel Charme und eine Institution in Weinheim. Weil wir das erhalten möchten, investieren wir kontinuierlich", erläutert Krämer. Doch der Aufwand für Modernisierungen steige stetig. In den vergangenen Wochen haben Mitarbeiter und Handwerker kräftig angepackt. Nachdem etwa das Wasser im Freizeit- und im Schwimmerbecken abgelassen war, wurden diese gereinigt. Jetzt erstrahlt das Bad zudem innen wie außen mit einem frischen Anstrich. Die Sanierung des Dachs in der kleinen Halle ist abgeschlossen. Auch die Chlorgas-Anlage ist gewartet und technisch optimiert.

Info: Das Hallenbad HaWei ist Dienstag bis Freitag von 7 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende zwischen 7 und 18 Uhr. Am Montag öffnet das Bad von 7 bis 14 Uhr. Zu diesen Öffnungszeiten können es sich Gäste auch auf der Liegewiese draußen oder in der Salzgrotte bequem machen.