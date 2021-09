Von Philipp Weber

Weinheim. Es ist selten, dass die Empore der Stadthalle so gut gefüllt ist – jedenfalls bei Sitzungen des Gemeinderats. Als Veranstaltungstechniker Thomas Neitzel am Dienstag die Türen für den öffentlichen Teil der Sitzung aufmachte, strömten 35 Männer und Frauen vom Foyer auf die Tribünenplätze. Es handelte sich um Gewerbetreibende, die Einzelunternehmen oder Investorengemeinschaften vertraten. Sie hatten sich um Grundstücke in dem derzeit entstehenden Gewerbegebiet Nord an Bergstraße und Langmaasweg beworben und bereits mehrere Hürden gemeistert. Am Ende des streng anonymisiert durchgeführten Verfahrens wollten sie wissen, ob sie die Flächen bekommen. Um es vorwegzunehmen: Nur einer sollte leer ausgehen.

Bevor die Fraktionen Stellung nehmen und abstimmen konnten, umriss OB Manuel Just die Gesamtlage: Er blickte auf die Gemeinderatssitzung vom 21. April zurück, in der der Beschluss ergangen war, im ersten Vergabeblock 15 der 31 Gewerbegrundstücke zu vergeben.

Hintergrund Gewerbeflächen kommen Unternehmen aus Region zugute Dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag der Grundstücksvergabe von rund 50 Prozent der Flächen im Gewerbegebiet Nord zustimmt, war zu erahnen. Mit Spannung wurden dagegen die Namen der erfolgreichen [+] Lesen Sie mehr Gewerbeflächen kommen Unternehmen aus Region zugute Dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag der Grundstücksvergabe von rund 50 Prozent der Flächen im Gewerbegebiet Nord zustimmt, war zu erahnen. Mit Spannung wurden dagegen die Namen der erfolgreichen Bewerber erwartet. Denn die waren bislang nur einer Jury bekannt, zu der aufgrund des anonymisierten Verfahrens keine Lokalpolitiker gehörten, auch OB Manuel Just nicht. Würden sich im Norden der Stadt eher erweiterungswillige Weinheimer Firmen niederlassen – oder "neue" Unternehmer von außerhalb? Das hatten sich viele im Vorfeld der Sitzung gefragt. Ein erster Überblick zeigt eindeutig, dass wohl eher Ersteres der Fall ist. Die allermeisten erfolgreichen Einzelbewerber und Bewerbergemeinschaften kommen entweder aus Weinheim oder der unmittelbaren Umgebung. Die RNZ listet die Branchen und Firmensitze in der Reihenfolge auf, wie sie die Stadt Weinheim bekannt gegeben hat. Bei einem erfolgreichen Bewerber handelt es sich um ein Weinheimer Start-up-Unternehmen, das in "Großhandel und Modellbau" tätig ist. Auch der nächste Gewinner stammt aus Weinheim, es ist der Inhaber einer Gerüste- und Bauunternehmung. Hinter Nummer drei steht ebenfalls als Ortsbezeichnung Weinheim, es geht um eine Firma für Metallverarbeitung und Feinwerktechnik. Der nächste erfolgreiche Bewerber kommt aus Hirschberg, es ist ein Groß- und Onlinehandel. Dann ist schon wieder Weinheim am Zuge: mit einem Malerbetrieb. Ein weiteres Weinheimer Unternehmen aus dem Sanitär- und Heizungsgewerbe macht das halbe Dutzend voll. Bei Nummer sieben handelt es sich ebenfalls um einen Vertreter des Sanitär- und Heizungsgewerbes, auch er kommt aus Weinheim. Es folgt eine Bewerbergemeinschaft aus den Bereichen Telekommunikation und Immobilieninvestment, die in Weinheim und Ludwigsburg ansässig ist. Die nächste Bewerbergemeinschaft befasst sich unter anderem mit Internet-Marketing, IT-Dienstleistungen und Großhandel, die Partner stammen aus Weinheim und Viernheim. Auf Position zehn folgt eine Bewerbergemeinschaft aus dem Garten-, Landschafts- und Metallbau. Mit Grundstückinteressent Nummer elf kommt eine Firma für Schweißtechnik aus Viernheim zum Zuge. (web)

[-] Weniger anzeigen

Die Bewerber hätten viel Zeit, Geld und Expertenwissen investieren müssen, so Just. Denn um den Verbrauch der Ressource Boden so weit wie möglich in Gewerbesteuereinnahmen, Arbeitsplätze und nachhaltiges Wirtschaften ummünzen zu können, hatte der Gemeinderat hohe Hürden aufgestellt. Dabei war unter anderem eine 1000-Punkte-Matrix zur Anwendung gekommen: Nur wer mindestens 500 Punkte schaffte, kam in die engere Auswahl. Wenn es dort direkte Konkurrenz um ein Gewerbegrundstück gab, setzte sich der Bewerber mit den meisten Punkten durch. Und um auch das vorwegzunehmen: Die Fraktionen und Einzelstadträtin Susanne Tröscher stimmten dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu, die mit den elf "Siegern" nun in vertiefte Verhandlungen einsteigt. Das Ziel dabei ist, in einem halben Jahr jeweils zu Kaufverträgen zu kommen.

Carsten Labudda (Die Linke) hatte besonders gut aufgepasst: Er korrigierte die Beschlussvorlage der Verwaltung, laut der 14 Bewerber mindestens 500 Punkte geholt und drei davon aufgrund direkter Konkurrenz zu anderen Grundstücksinteressenten noch herausgefallen seien: Tatsächlich, so Labuddas unwidersprochener Einwand, hatten nur zwölf Bewerber die letzte Runde erreicht. Und nur der Name von einer/einem von ihnen sollte nicht in dem Umschlag sein, dessen Inhalt Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann OB Just am Ende zur Verlesung übergab.

Die anderen Hausnummern stimmten: Es hatte 31 Bewerber gegeben, von denen sich zwei zurückgezogen hatten, ehe es ernst wurde. Diese beiden Fälle interessierten Daniel Schwöbel (SDP). Auf seine Nachfrage hin erläuterte Wirtschaftsförderer Stuhrmann, dass diesen Bewerbern der Aufwand zu hoch und die Erfolgsaussicht zu niedrig war. Einer davon sei an anderer Stelle fündig geworden. Auch OB Just betonte, dass die hohen Hürden etwas abgeschreckt hatten.

Dass es sich bei alledem nicht um rein "akademische" Diskussionen handelte, liegt daran, dass noch 50 Prozent der Grundstücke zu vergeben sind. Damit stehen im Prinzip zwei Fragen im Raum: Zum einen, wann die nächste Runde starten soll; und zum anderen, ob dann erneut die ehrgeizige 1000-Punkte-Matrix zum Tragen kommt. Beides wurde am Mittwoch noch nicht entschieden. Tendenziell deutete sich aber an, dass die Fraktionen wohl an den zuletzt angewandten Vergabekriterien festhalten wollen. In der Frage, wie schnell die restlichen Grundstücke zu vergeben sind, waren die Haltungen verschieden: So konnte Elisabeth Kramer (GAL) schon in der jetzt abgeschlossenen ersten Runde "keinen großen Run" auf die Grundstücke erkennen. Sie würde erst einmal warten, wie das Gewerbegebiet in ein, zwei Jahren aussieht. Auch aus Sicht von Heiko Fändrich (CDU) hat man noch ein, zwei Jährchen Zeit, ehe die nächste Runde ansteht. SPD-Mann Schwöbel sah dagegen keinen Grund, zuzuwarten. In der ersten Runde seien genügend Bewerber übrig geblieben.

Linken-Fraktionschef Labudda stellte fest, dass die Verwaltungsjury nur bei sieben der 15 Grundstücke aus der ersten Tranche überhaupt eine Auswahl zwischen mindestens zwei Bewerbern hatte. Er räumte ein, nicht ad hoc einordnen zu können, ob er angesichts dieser Tatsache für eine zügige Fortsetzung des Flächenverkaufs plädieren könne. Spätestens jetzt stand die Frage im Raum, inwieweit diejenigen Bewerber nacharbeiten können und dürfen, die in Runde eins keine 500 Punkte geschafft hatten. Während Labudda laut darüber nachdachte, ob man die Mindestnote reißen dürfe, nahmen OB Just und später auch Wolfgang Wetzel (FDP) die unterlegenen Bewerber in Schutz. Angesichts der ehrgeizigen Auswahlkriterien seien auch 350 oder 400 Punkte keine schlechte Leistung, so der OB. Er konnte in dieser Sitzung sogar eher Susanne Tröscher zustimmen, die für eine zügige zweite Runde plädierte. Andernfalls drohten lange Bauaktivitäten in dem Gebiet.

Günter Bäro (Freie Wähler) wiederum dankte der Verwaltung für die harte Vergabearbeit und wünschte den erfolgreichen Bewerbern Blühen und Gedeihen – ebenso wie alle anderen Redner.

Übrigens: Nach einigen sehr kontroversen Diskussionen, die im Gemeinderat zuletzt über Migrationspolitik geführt wurden, sollte man diesen Aspekt nicht vergessen: Viele der Grundstücksinteressenten und künftigen Steuerzahler im Gewerbegebiet Nord sind offensichtlich Zuwanderer oder Nachkommen von solchen.