Weinheim. (pol/gun) Offenbar ist es am Montag in einem Weinheimer Freizeitbad erneut zu einem Fall sexueller Belästigung gekommen. Die Polizei nahm am Abend einen 36-jährigen Mann aus Ludwigshafen fest, der sich in der Sauna vor zwei 14-jährigen Mädchen entblößt haben soll. Erst acht Tage zuvor war eine Zehnjährige im Schwimmbecken des Miramar von einem 50-jährigen Badegast sexuell bedrängt worden.

Die Jugendlichen hätten ab etwa 19.45 Uhr mehrfach das Dampfbad benutzt. Während des letzten Saunagangs seien sie vom mutmaßlichen Exhibitionisten zunächst auf zum Teil anzügliche Weise angesprochen worden. Später habe er vor ihren Augen onaniert. Die beiden informierten sofort den Bademeister.

Die verständigte Polizei nahm den Mann wenig später fest. Er wird als 1,76 Meter groß, schlank und von osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Er soll dunkle Haare mit hohem Haarsatz und einen Dreitagebart gehabt, außerdem eine schwarz/neongrüne Badehose getragen haben. Das Dezernat für Sexualdelikte der Kripo Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich dort unter 0621/174-4444 zu melden.