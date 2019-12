Der Erweiterungsbau (links) schließt unmittelbar an den denkmalgeschützten Altbau an. Hier ist der neue und besser geschützte Haupteingang. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Ein überdimensionaler Schlüssel, dessen "Bart" die äußere Form des alten und des neuen Gebäudes widerspiegelt, markierte am Montag die offizielle Übergabe des Erweiterungsbaus am Amtsgericht Weinheim. Für OB Manuel Just ist damit das an der Ehretstraße gelegene "kleine Weinheimer Justizviertel" komplett. Erst vor Kurzem war – nach vorheriger Gebäudesanierung – das Notariat in die unmittelbare Nachbarschaft des Amtsgerichts in das frühere Grundbuchamt der Stadt gezogen. Im Zuge der Notariatsreform waren das Nachlassgericht in das Amtsgericht integriert und die bisher in den Notariaten verwahrten Nachlass- und Teilungsakten in die Verwahrung des Amtsgerichts übergegangen.

Bernd Müller, Leitender Baudirektor Vermögen und Bau Baden-Württemberg (2.v.l.), und der Landesminister für Justiz und Europa, Guido Wolf (3.v.l.) übergaben symbolisch den Schlüssel für den Erweiterungsbau des Amtsgerichts. Dessen Direktor Thomas Burk (2.v.r.) und Weinheims OB Manuel Just (r.) freuten sich über die Investition in ein funktionierendes Rechtswesen.

Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) ließ es sich nicht nehmen, die Einweihung des "in die Zukunft gerichteten" Erweiterungsbaus persönlich zu begleiten. Zu einer funktionierenden Justiz gehörten neben einer guten Personalausstattung auch moderne Gebäude, in der die Justiz ihre Arbeit verrichtet. Das verleihe der dritten Gewalt im Staat das notwendige Gewicht, verdeutlichte Wolf.

In Zeiten sinkenden Respekts und steigender Gewaltbereitschaft gegenüber Amtspersonen, in Anbetracht von Beleidigungen, Bedrohungen und Übergriffen sowie von vielen nicht mehr für selbstverständlich erachteter rechtsstaatlicher Prinzipien stelle das eine wie das andere einen unverzichtbaren Beitrag für einen starken Rechtsstaat dar, so der Minister.

Um der zunehmenden Respektlosigkeit zu begegnen, verwies Wolf auf mehr als 1050 Neueinstellungen im Justizbereich, die im Laufe der Legislaturperiode vorgenommen würden. Damit setze die Landesregierung ein deutliches Signal nach außen und an eine in der Vergangenheit oft überbeanspruchte Justiz.

Während die Sitzungssäle im denkmalgeschützten Altbau bleiben, befinden sich in dem zweigeschossigen Erweiterungsbau vor allem nicht-öffentliche Räume wie Büros. Bernd Müller, leitender Direktor der Baumaßnahme, erläuterte gegenüber den Gästen markante Einzelheiten. Der Anbau schließt über eine verglaste Eingangshalle direkt an das denkmalgeschützte Gebäude an. In dem neuen Gebäudeteil befinden sich nun Pforte, Schleusenanlage und Zugangskontrolle sowie ein Aufzug. Dieser erreicht alle Ebenen des Gebäudes.

Hintergrund Erweiterungsbau des Amtsgerichts > Nutzfläche des Erweiterungsbaus: 473 Quadratmeter > Verkehrsfläche (etwa der Parkplatz): [+] Lesen Sie mehr Erweiterungsbau des Amtsgerichts > Nutzfläche des Erweiterungsbaus: 473 Quadratmeter > Verkehrsfläche (etwa der Parkplatz): 143 Quadratmeter > Bruttorauminhalt: 3220 Kubikmeter > Baukosten am Gebäude: zwei Millionen Euro > Baukosten für die Außenanlage: 400.000 Euro > Bauzeit: Mai 2017 bis November 2018

[-] Weniger anzeigen

Dem 2017 begonnenen und seit dem Sommer dieses Jahres in Betrieb gegangenen Erweiterungsbau liegen hohe energetische Standards zugrunde. Die Gebäudehülle wurde in Passivhausqualität ausgeführt. Diese mache die Verbrauchswerte um gut ein Drittel besser als gesetzlich vorgeschrieben, für den Primärenergiebedarf um 15 Prozent.

OB Just verlieh seiner Freude Ausdruck, dass sich das Land entschieden habe, mit der rund 2,4 Millionen teuren Baumaßnahme in den Standort Weinheim zu investieren. Justs Wunsch und Appell: nicht an der personellen Ausstattung der Justiz zu sparen. "Das Sicherheitsgefühl der Bürger entsteht oder vergeht in den Kommunen." Wirkungsvolle Amtsgerichte stellten einen wichtigen Anker dieses Sicherheitsgefühls dar, "den wir nicht aufs Spiel setzen dürfen". Als "Mitglied der kommunalen Familie" werde er deshalb weiter eine angemessene Ausstattung von Justiz und Polizei anmahnen, so das Stadtoberhaupt. Eine wehrhafte Demokratie erfordere einen starken Rechtsstaat, ein starker Rechtsstaat benötige handlungsfähige Gerichte. Der Bürger müsse sicher sein: "Ja, der Staat hat alles im Griff."

Amtsgerichts-Direktor Thomas Burk lobte die Arbeit der verantwortlichen Heidelberger Firma sowie des Leitenden Baudirektors Bernd Müller. Gleichzeitig erinnerte er an "Lkw-weise ausgelagerte und abtransportierte Akten" und an die notgedrungen ins Dachgeschoss umgezogene Nachlassabteilung. Nach fast zweijähriger Bauzeit sei es am Ende gelungen, ein Gesamtbild zu erzeugen, welches den Gerichtsstandort unterstreicht und sichert. Im Rückblick auf die Historie verwies Burk auf eine lange Weinheimer Gerichtstradition, die schon zu Zeiten des Klosters Lorsch um die Mitte des 14. Jahrhunderts urkundlich nachweisbar ist. "Weinheim hatte schon um 1327 das Recht, Frevel jeglicher Art vor Gericht zu bringen", so Burk.

"164.454 Mark und 80 Pfennige": Mit einem Schmunzeln nannte Burk die Kosten für den in den Jahren 1902/03 entstandenen Altbau. Zum Vergleich: Die jetzigen Maßnahmen haben 2,4 Millionen Euro gekostet. Anfang des 20. Jahrhunderts habe "aus Kostenersparnisgründen" gar keine Einweihungsfeier stattgefunden. Mittlerweile aber habe Weinheim hinzugelernt, so Burk.

Er freue sich, kurz vor seiner Pensionierung die Einweihung einer der "Perlen in den Landgerichtsbezirken noch miterleben" zu dürfen.