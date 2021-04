Weinheim/Amsterdam. (keke) Rund 500 Kilometer mit dem Lastenfahrrad von Amsterdam bis Weinheim, Schwetzingen, Heidelberg und Mannheim: Oswald Wieser, 68, und Markus Schlegel, 31, sowie bis zu 150 weitere "Schokoradler" haben fünf Tagesetappen zurückgelegt, um die "krachtige Schoko vol Smaak" an den Mann und die Frau zu bringen. Hersteller ist die in Amsterdam ansässige Manufaktur "Chocolate Makers" von Enver Loke und Rodney Nikkels. In Weinheim war gestern Nachmittag Jasmine Letschnig, Inhaberin des im Karlsberg-Carré angesiedelten Betriebs "Genuss x Zeit" die Anlaufstation.

Schokolade sei eigentlich eines der am wenigsten nachhaltigen und obendrein am ausbeuterischsten hergestellten Lebensmittel der Welt, sagt Letschnig, die seit September 2020 mit ihrer "Botschaft Österreichs" nicht nur Feinkost und Slow Food anbietet, sondern zum Beispiel auch zur "Jause" einlädt. Für die Herstellung von einem Kilo Kakaobohnen werden bis zu 27.000 Liter Wasser benötigt, weiß Letschnig.

"Außerdem müssen die Kakaobohnen weite Strecken aus Afrika, Südostasien und der Karibik zurücklegen, ehe sie in Europa ankommen und zu Schokolade verarbeitet werden", erklärt sie. Eigentlich sei Schokolade ein Luxusprodukt, für das aber kaum noch jemand den angemessenen Preis entrichten wolle.

Die niederländische Schokoladenmanufaktur lässt ihre aus biologischem Anbau stammenden Kakaobohnen mithilfe des 32 Meter langen Lastenseglers "Tres Hombres" emissionsfrei nach Amsterdam schippern. Vor Ort wird die Schokolade dann mittels Solarstrom hergestellt. Lokes und Nikkels Credo: "Ein gutes Auskommen für die Kakaobauern. Keine Auswirkungen auf das Klima. Schutz der Biodiversität und – last but not least – Vermeidung von Müll."

Im Jahr 2016 war eine Gruppe aus Münster auf die "Chocolate Makers" aufmerksam geworden und nahm mit Loke und Nikkels Kontakt auf. Die Idee der Münsteraner: "Wir wollen die Schokolade per pedes auch nach Deutschland bringen, damit der Transport bis zum Endverbraucher auch hier komplett frei von Emissionen bleibt." Letschnig bekam davon Wind und zeigte sich gegenüber dem Verkauf der fair produzierten, nachhaltig hergestellten und emissionsfrei transportierten Ware aufgeschlossen: "Das Konzept hat mich überzeugt."

Die Sache kam ins Rollen. Und so bremsten Wieser und Schlegel, die vom Niederrheinischen Weeze aus gestartet waren, nach fünftägiger "Schokotour" mit jeweils rund 30 Kilogramm Schokolade beladen vor dem Karlsberg-Carré. Wobei auch Wiesers selbst gebautes Lastenrad eine Besonderheit darstellt: Während Schlegel auf einem "normalen" Lastenesel anrollte, ist das gut dreieinhalb Meter lange E-Bike von Wieser aus Bambus gefertigt. "Ein Fahrrad aus Bambus ist leichter und flexibler als ein Carbonrad", so der in Schwetzingen lebende "Konstrukteur".

Im "Normalbetrieb" steht es in den Diensten der Spargelstadt, wo es der Hausmeister des Rathauses für Besorgungen und zum Ausfahren der Dienstpost nutzt. "Für die jeweils im Frühjahr und Herbst stattfindenden Schokofahrten leihe ich es mir aus", so Wieser. 4,50 Euro kostet die 75-prozentige fair gehandelte "Tres Hombres dunkel" bei Jasmine Letschnig.

Alternativ kann man sich aber auch eine 40-prozentige "Milch mit Meersalz" oder eine 52-prozentige "Kaffee"-Schokolade schmecken lassen. Für die ehrenamtlichen Lieferanten Wieser und Schlegel – Letzterer hatte sich beim abrupten Bremsmanöver vor dem Karlsberg-Carré unglücklicherweise eine stark blutende Wunde am Knie zugezogen – ging es anschließend noch weiter: nach Schwetzingen, Heidelberg und Mannheim.