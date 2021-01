Von Philipp Weber

Weinheim/Abancay. Die Perugruppe der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius bittet um Spenden. In der Partnerpfarrei in Abancay werde dringend Geld benötigt, um zumeist ältere Bedürftige mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Die ohnehin schon schwierigen Lebensverhältnisse vor Ort hätten sich durch Corona in zum Teil bittere Not verwandelt, betont der Aktive Armin Kessler. Die Spenden würden direkt nach Abancay an den dortigen Padre überwiesen und kämen fast eins zu eins den Betroffenen zugute, betont er. Hier einige Fragen und Antworten zu der Partnerschaft.

Wo liegt die Partnergemeinde genau? Die Laurentius-Gemeinde ist mit der peruanischen Pfarrei Nuestra Señora in Abancay verbunden. Abancay ist die Hauptstadt der gleichnamigen peruanischen Provinz und liegt 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Laut Kessler befindet sich der rund 70.000 Einwohner zählende Ort (mit Agglomeration sind es mehr) einige Autostunden von Cusco entfernt. Auf dem Weg von Cusco nach Abancay müssen Reisende einen auf rund 4000 Meter Höhe ansteigenden Pass überwinden.

Seit wann gibt es die Partnerschaft? Die Anfänge liegen knapp drei Jahrzehnte zurück, so der 81 Jahre alte Kessler. Seinerzeit strebten die Verantwortlichen der Erzdiözese Freiburg Partnerschaften mit dem lateinamerikanischen Land an. Die Laurentius-Gemeinde sei zwar erst eingestiegen, als diese Idee schon institutionalisiert war, erklärt Kessler. Aber der frühere Weinheimer Dekan Werner Helmle habe sich als Vorkämpfer für die Partnerschaft erwiesen. Helmle zog es auch im hohen Alter wieder und wieder ins peruanische Hochland – wo er 2017 im Alter von 88 Jahren verstarb.

Wo musste damals geholfen werden? Abancay wuchs seinerzeit erheblich an. Viele Menschen waren vor dem damaligen Konflikt zwischen der Regierung und der linksextremistischen Guerillagruppe "Sendero Luminoso" ("Leuchtender Pfad") in die Stadt geflohnen. "Die Guerilleros verschleppten Jugendliche, um sie als Kämpfer zu rekrutieren. Ganze Landstriche wurden entvölkert", erklärt Kessler. Die Geflüchteten wurden in Suppenküchen versorgt: "Abancay war schon damals Bischofssitz mit Kathedrale, wenngleich das dort nichts mit Prachtbauten und Prunk zu tun hat." Durch das Bevölkerungswachstum entstanden neue Pfarreien, darunter Nuestra Señora.

Was ist seither aufgebaut worden? Partnerschaftsaktive wie Kessler oder Helmle warben wieder und wieder um Spenden. Unter anderem mit diesen Geldern seien Hilfsprojekte vor Ort unterstützt worden, darunter eine Nähwerkstatt, ein Frühstück für Kinder oder ein Mittagstisch für bedürftige Ältere, erklärt Kessler. Er selbst ist vor Jahren mit seiner Frau nach Abancay gereist. Er erinnert sich gern an Padre Thomas, einen charismatischen Spanier. Und an die herzliche Aufnahme durch die Einheischen. "Wir waren aber auch erschüttert von der Not", sagt er. Bettelnde Kinder in Städten, verarmte Alte, eine Art Kindereinrichtung, in der Menschen mit Behinderungen bei christlichen Schwestern aufwuchsen. "Ein Riesenproblem ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung kein geregeltes Einkommen hat", so Kessler.

Was bedeutet Corona für diese Region? Schon im Verlauf der ersten Infektionswelle im Frühjahr nahm die Not noch einmal zu. Das betraf – wie auch in anderen Entwicklungs- und Schwellenländern – oft Menschen vom Land, die in Städten arbeiteten. Sie standen von heute auf morgen "auf der Straße", kehrten in die Heimat zurück. "Dort waren sie nicht wohlgelitten, weil man Infektionen fürchtete", so Kessler. Viele hätten keine Krankenversicherung und könnten die Arbeit von Ärzten nicht zahlen – selbst Sauerstoffbehandlungen kosten Geld.

Wie wird nun geholfen? In der aktuellen Phase der Pandemie verteile der heute zuständige Padre Juan einmal im Monat Lebensmittel an bedürftige Senioren in seiner Pfarrei, so Kessler. Die 90 bis 120 Menschen, die in normalen Zeiten zum Mittagstisch kommen, dürfen das aufgrund von Ausgangssperren nicht mehr. "Ein Teil dieser Senioren kann zur Pfarrei kommen oder Angehörige schicken, um Beutel mit Lebensmitteln zu holen, der übrige Teil bekommt mit Hilfe des Pick-ups der Pfarrei die Rationen nach Hause gebracht." Das Leben der Pfarrei sei seit Monaten zum Erliegen gekommen. Einkaufen für die Familie dürfe in Abancay nur noch eine Person, viele Geschäfte hätten ohnehin zu: "Die Preise für Lebensmittel sind in die Höhe geschossen, sodass Padre Juan immer mehr Geld aus dem Spendentopf der Partnerschaft für Einkäufe ausgeben muss." Verteilt würden Grundnahrungsmittel wie Reis, Weizen, Hafer, Erbsen, Nudeln, Zucker, Milch und Konserven. Die Betroffen vor Ort seien sehr dankbar für die Hilfe.

Info: Wer die Partner-Pfarrei in Abancay unterstützen möchte, kann das mit einer Spende auf das Konto bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord tun: Katholische Kirchengemeinde Weinheim, IBAN DE38.6705.0505.0063 0455 35.