Weinheim. (pol/mare) Die Polizei hat nach einer spektakulären Aktion zwei Einbrecher auf der Autobahn A5 festgenommen. Das teilen die Beamten mit.

Die beiden Männer brachen demnach gegen 12.20 Uhr am Dienstagmittag in ein Haus in der Nördlichen Bergstraße ein. Dabei wurden sie von den Bewohnern überrascht, die nach Hause kamen. Sie flohen samt Beute.

Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. 14 Streifenwagen waren im Einsatz und verfolgten das Auto bis auf die A5. Am Ende stoppten die Polizisten die Einbrecher auf Höhe der Raststätte Hardtwald.

Die Beute - ein Tresor samt Inhalt - wurde im Fluchtfahrzeug sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen am Festnahmeort war die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.