Von Nadine Rettig

Weinheim. Das Jahr 2022 hätte für Natascha Metzler und ihr "Brautatelier Herzlichkeit" wohl kaum schöner und aufregender beginnen können. Denn Anfang Februar hatte sie in ihrem Brautmodengeschäft das Kamerateam der Vox"-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" zu Gast. Begonnen hatte diese Reise bereits kurz nach der Eröffnung ihres ersten eigenen Geschäfts im April 2020, als sich die gelernte Damenschneiderin bei dem Fernsehsender für eine Teilnahme an der Show beworben hatte. Und am 15. Dezember des vergangenen Jahres war es schließlich so weit: Metzler bekam die Zusage, in der Sendung dabei zu sein.

Das Datum hat sich der leidenschaftlichen Geschäftsinhaberin eingeprägt, da sie nur drei Tage später ihre eigene standesamtliche Hochzeit feierte. "Das war eine Zeit voller Freude", erinnert sie sich an das Ende des letzten Jahres. Was dann bis zu den Dreharbeiten Anfang Februar folgte, waren allerhand Vorbereiten. So musste Metzler eine Kundin finden, die bereit war, ihre Brautkleidsuche im Brautatelier Herzlichkeit von der Kamera begleiten zu lassen.

"Das hat ruckzuck funktioniert. Gleich bei der ersten Kundin, bei der ich angefragt habe, hat es geklappt", freut sich Metzler. Doch am interessantesten an der ganzen Erfahrung waren für Metzler die beiden Drehtage selbst. "Ich habe früher Sportakrobatik als Leistungssport gemacht und war 2007 bei den Europameisterschaften. Das war das letzte Mal, dass ich so aufgeregt war wie am ersten Drehtag", erinnert sie sich und lacht. Denn schließlich wolle man auch beim Dreh alles geben und das eigene Geschäft, in das man Liebe, Zeit und Herzblut investiert hat, würdig repräsentieren. Doch das "Vox"-Team habe es ihr leicht gemacht, ihre Nervosität schon während des ersten Drehtages Stück für Stück abzulegen.

Für Metzler, die "pünktlich" mit dem ersten Lockdown den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat, bietet die Sendung die Möglichkeit, noch mehr Menschen auf ihr Brautatelier im Backsteingebäude aufmerksam zu machen und zu zeigen, was ihr wichtig ist und wodurch sich ihr Atelier auszeichnet. Denn der Name des Brautateliers soll bei Metzler Programm sein. Jede Braut bekomme für ihren Termin drei Stunden Zeit, um ganz in Ruhe ihr Traumkleid finden zu können. Eine Besonderheit besteht darin, dass Metzler immer nur eine Braut in ihrem liebevoll gestalteten Atelier hat. "Für mich ist das, wie wenn ich jemanden in mein Wohnzimmer einlade", berichtet Metzler, die neben Brautkleidern selbst gefertigten Schmuck vertreibt, über die Philosophie ihres Geschäfts.

Die Liebe zum Schneidern und zur Mode habe sie von ihrer Uroma geerbt, erzählt sie. Diese habe auch immer viel genäht und sogar das Brautkleid ihrer Mutter selbst geschneidert. Doch auch wenn Metzler selbst gelernte Damenschneiderin ist, arbeitet sie für die Änderungen der Brautkleider mit einer Weinheimer Schneiderin zusammen. Denn dafür fehle ihr schlicht die Zeit. Die ehemalige Leistungssportakrobatin betreibt ihr Geschäft in Eigenregie, aber mit der tatkräftigen Unterstützung ihrer Familie.

Es störe sie nicht, dass kaum noch Zeit für anderes bleibt. "Ich brauche nicht mehr und keine anderen Hobbys. Das ist mein Leben", sagt sie glücklich. Und umso mehr freut sie sich, nun in der Sendung präsentieren zu dürfen, was sie sich selbst erarbeitet hat. Doch das schönste Kompliment habe sie bereits von der Mutter der Kundin bekommen, die in der Sendung zu sehen sein wird.

"Die Schwester der Kundin hat vor einiger Zeit schon ihr Brautkleid bei mir gekauft, und am Ende des Drehs sagte ihre Mutter zu mir, dass die Beratung genauso gewesen sei wie ohne Kamera. Das war für mich das größte Lob", berichtet Metzler und strahlt. Nun wartet sie gespannt auf den Ausstrahlungstermin und die Resonanz auf die Sendung. Und sie ist stolz darauf, wie weit sie ihr eigenes Brautmodengeschäft in den vergangenen zwei Jahren gebracht hat.

Für die Zukunft hegt sie den Traum, eines Tages ihre eigene Kollektion zu entwerfen. Und wenn man die Leidenschaft in ihrem Gesicht sieht, dann ist klar, dass sie ihr eigenes Lebensmotto perfekt umsetzt: "Wenn man etwas will und mit ganzem Herzen dabei ist, dann kann es nur gut werden."