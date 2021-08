Der Vorsitzende des Heimat- und Kerwevereins Alt-Weinheim, Peter Gérard, am gestrigen Freitag vor dem Kerwehaus, wo es ungewohnt ruhig zuging, da die Kerwe in der Altstadt nun schon zum zweiten Mal ausfällt. Foto: Dorn

Weinheim. (cis) "Wahrscheinlich würde sie noch passen", sagt Peter Gérard über seine Tracht. Wann er sie zuletzt getragen hat? Der Vorsitzende des Heimat- und Kerwevereins Alt-Weinheim muss lange überlegen. Es wird wohl im März 2020 gewesen sein, bei einer Versammlung im Schwarzwald, sagt er. In diesen Tagen hängt die Tracht im Schrank. Dabei wäre jetzt eigentlich die Zeit für das feine Garn samt Dreispitz, für die Kanonenschüsse zur Eröffnung am Freitag, den sich anschließenden Langen Tisch.

Doch nichts davon war. Wie schon 2020 ist die Kerwe in Weinheim abgesagt. Einzig der Auftritt von "The Alien Brainsuckers" am heutigen Samstag steht als Reminiszenz an das, was in diesen Tagen in Weinheim hätte los sein sollen. Allerdings spielt die Band nicht im Haus, sondern im Schlosshof. Mit Corona-Abstand zwischen Musikern wie Zuschauern, statt in einer sich aneinanderdrängenden Partymenge.

"Es ist ungewohnt", sagt Gérard, als er in einem menschenleeren Kerwehaus sitzt. Statt des Gewirrs der vielen Stimmen hört er nur seine eigene. Statt Trubel herrscht Stille. "Man vermisst tatsächlich nicht allzu viel", sagt er, hält dann aber kurz inne. "Was ich vermisse, sind die Mitglieder, die Freunde. Und selber Kerwe zu feiern", schiebt er nach. Für ihn persönlich bedeutet der Ausfall der Kerwe vor allem weniger Arbeit. Normalerweise müsste er die benötigten Helfer akquirieren, oft noch kurz vor knapp. Ganz zu schweigen von der Organisation, den Bestellungen, all das, was vor und während der Kerwetage erledigt werden will und muss. Doch all das, was ihn in diesem Jahr nicht bewegt, wird es im kommenden möglicherweise umso mehr.

Es werde viel Überredungskunst brauchen, um die Vereinsmitglieder wieder zum Helfen zu bewegen, ist er sich sicher. Und er zweifelt, ob es überhaupt gelingt. "Wenn es wieder normal wird, wer kommt dann als Helfer zurück?", stellt er eine Befürchtung in den Raum. Das Problem dahinter ist das Alter in den Vereinsreihen. 50 Prozent, vielleicht sogar mehr, sind laut dem Vorsitzenden über 70 Jahre alt.

Dazu kommt das Abschmelzen der Mitgliederdecke. "Wir sind jetzt noch 420", sagt Gérard. Es waren mal 700. Austritte habe es zwar nicht mehr als sonst gegeben, aber eben auch keine Eintritte. "Es war vor Corona schon schwierig, und jetzt ist es noch schwieriger", blickt er auf den fehlenden Nachwuchs. Nun fehlt mit der Kerwe auch noch das Prestigeprojekt des Vereins, die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und ganz nebenbei auch die Hauptumsatzquelle. Eine Kerwe in klein hätte da nicht weitergeholfen, sagt Gérard. Im Gegenteil: "Das rentiert sich wirtschaftlich nicht." Damit spricht er die Besucherobergrenzen der Corona-Verordnung an. Und die möglicherweise notwendige Security, um eine solche Veranstaltung durchführen zu können.

Die Überlegungen einer verkleinerten Schlossparkillumination wurden auch wegen dieser Notwendigkeit schnell fallen gelassen. "Security, man muss jedem Besucher einen Platz zuweisen. Wie will man das gewährleisten?", ist er weiterhin überzeugt, dass ein solches Konzept nicht funktioniert. Und letztlich, so Gérard, will man nicht Ausgangspunkt eines "Superspreader-Events" sein. Folglich sei die Absage richtig.

Angebahnt hatte sie sich für ihn schon mit dem Lockdown und der zweiten Welle im Dezember. Dann kamen die Absagen der großen Feste deutschlandweit. "Da war es klar", sagt er. Doch diese zweite Absage kann noch Folgen haben. Dann, wenn sich Peter Gérards Befürchtungen zu ausbleibenden Helfern bei der Kerwe 2022 bewahrheiten.

Mit Blick auf eine noch dazu schwindende Mitgliederzahl spricht Peter Gérard Klartext: "Es wird ein Umdenken stattfinden müssen." Er spricht mit Blick von möglichen Angebotsreduzierungen im Rahmen der Kerwe, Entscheidungen diesbezüglich werden aber erst später getroffen. Klar ist für den Vereinsvorsitzenden, dass – so man im Kerwehaus im kommenden Jahr feiern will – andere Besucherzahlen möglich sein müssen, als es derzeit der Fall ist; er verweist nochmals auf eine notwendige Wirtschaftlichkeit, aber auch auf den Spaß, den man sich wünscht. Dass dieser Spaß möglicherweise nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete stattfindet, wie es derzeit diskutiert wird, müsse man möglicherweise in Kauf nehmen.

Dass die Menschen wieder zu "ihrer" Kerwe kommen, davon geht Gérard aus. "Vielleicht sind es weniger", orakelt er, ohne sich festlegen zu wollen. Er weiß aber auch: Es muss sich nicht nur die Besucherobergrenze ändern. "Man ist in einer Corona-Komfortzone", spricht er die Schwergängigkeit an, aus der es gilt, wieder herauszukommen. Das, so lässt er durchblicken, gelte für Kerwegänger wie Helfer – und auch für ihn selbst.