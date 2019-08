Gute Stimmung herrschte am Montag nicht nur beim Skiclub auf der Weinheimer Kerwe. In drei Fällen schlugen Festbesucher allerdings über die Stränge. Foto: Dorn

Weinheim. (fjm) Nach dem Abschluss der Weinheimer Kerwe am Montag haben Verantwortliche und Sicherheitskräfte ein positives Fazit gezogen. "Gestern wurden wir für den durchwachsenen Sonntag entschädigt", sagte Stadtsprecher Roland Kern am Dienstag. "Der Montag war noch mal ein super schöner Tag." Die Zahl der Besucher schätzt die Stadt auf deutlich über 30.000 über die gesamte Kerwe-Dauer hinweg. Genaue Angaben gibt es dazu aber nicht.

Vor allem am Freitag- und am Sonntagabend herrschte wegen teils heftiger Regenschauer und Gewitter in Teilen der Altstadt gähnende Leere. Polizeiangaben zufolge trugen das schlechte Wetter aber dazu bei, dass es auf dem Festgelände im Vergleich zu den Vorjahren ruhig blieb. Bis einschließlich Sonntag registrierte die Polizei fünf leichte Körperverletzungen, allein am Montag waren die Beamten aber drei Mal im Einsatz.

"In zwei Fällen ermitteln wir wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei einer Auseinandersetzung in der Münzgasse ist demnach am Dienstagmorgen um kurz nach 1 Uhr ein Mann nach einem Faustschlag mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und dabei verletzt worden. Kurz nach Mitternacht gingen in der Gerbergasse zudem drei Männer von hinten auf einen 23-Jährigen los, traten und schlugen ihn mehrfach und rannten anschließend davon. Der junge Mann wurde dabei verletzt, Zeugen melden sich unter Tel. 06201/10030. Um 2.30 Uhr war dann auch für die Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Kerwe nach etwa 80 Einsätzen beendet - laut Katja Szallies von der Bereitschaftsleitung ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr.