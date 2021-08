Auf der direkten Linie vom Lützelsachsener Ortszentrum in die Kernstadt führt der Weg am Hotel Masthoff vorbei. Übernachtungsgäste sieht man auf den Sandsteintreppen jedoch längst keine mehr. Seit März ist das Hotelgewerbe hier abgemeldet. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Der Eingang auf das Hotelgrundstück macht immer noch den Eindruck, als könnten jederzeit Gäste kommen. Doch das täuscht. An- und Abreisende sieht man auf den Sandsteintreppen, die den Hang zum Haus emporführen, schon seit Langem nicht mehr: Das Hotel Masthoff an der Lützelsachsener Straße ist seit März dieses Jahres gewerblich abgemeldet. "Dieser Vorgang hatte in erster Linie mit der geschäftlichen Situation in der Corona-Krise zu tun", so die Auskunft von Michael Masthoff. Er hat das Gelände in unmittelbarer Nähe des Schlossparks geerbt. Denn – ebenfalls im Frühjahr – war der ehemalige Betreiber Peter Masthoff verstorben. Der Hotelbetrieb war indes schon vor seinem Tod zu Ende gegangen.

70 Jahre alte Hoteltradition

Das Anwesen hatte unlängst Teile der Kommunalpolitik beschäftigt. Ein Investor soll sich bei der Stadt gemeldet und die Errichtung einer größeren Wohnanlage ins Spiel gebracht haben. Angesichts der strikten bauplanerischen Richtlinien in diesem Gebiet wäre das jedoch ein problematisches Unterfangen gewesen, ließ Erster Bürgermeister Torsten Fetzner wissen.

Nach Angaben des Masthoff-Erben besteht ohnehin kein Grund zur Eile. "Das Haus wird erst einmal weiter gepflegt. Die Entscheidungen über die Zukunft fallen noch", betont er. Im Grunde sei es ihm auch gar nicht recht, dass das frühere Hotel seines verstorbenen Onkels mittlerweile derart großes Aufsehen erregt. Denkbar sei an dieser Stelle vieles, meint er. Natürlich lasse sich das Anwesen zu einem privaten Wohnhaus umbauen. Prinzipiell bestehe aber auch die Möglichkeit, den Beherbergungsbetrieb irgendwann wieder aufzunehmen: "Da ist wirklich noch nichts entschieden."

Ganz neu ist das Anwesen zwischen Park, Exotenwald und Villenviertel indes nicht. Das Hotel Masthoff blickt auf eine immerhin rund 70-jährige Geschichte zurück. Ein grundlegender Umbau des Anwesens hatte um 1973 stattgefunden. Damals wollte die Eigentümer-Familie das Hotel so umgestalten, dass es auch fürs gehobene Publikum attraktiv wird. Die Übernachtungsgäste seien in der jüngeren Vergangenheit jedoch keinem bestimmten Personenkreis zuzuordnen gewesen, so der Masthoff-Erbe.

Teilnehmer von Studententagungen seien hier ebenso abgestiegen wie Touristen oder alle möglichen Geschäftspartner von Weinheimer Firmen wie etwa Freudenberg. Zuletzt hatte das Hotel zwölf Zimmer, davon acht Doppel- und vier Einzelzimmer.