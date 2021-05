Weinheim. (max) "Rentner rettet die gesunde Ernährung für Weinheim." Diese ambitionierte, wenngleich nicht ganz ernst gemeinte Schlagzeile haben sich Horst Seifert aus Dossenheim und seine Tochter ausgedacht. Ein bisschen in die Richtung geht es aber schon, denn Seifert startet gerade ein Gartenprojekt auf einem Feld in der Nähe der Tierarztpraxis im Brunnweg.

Seifert, der früher als Teamleiter bei SAP gearbeitet hat, ist zusammen mit seinem ehemaligen Arbeitskollegen Paul Przyklek auf die Projektidee "Selfmade-Farmer" gekommen. Die beiden haben beobachtet, dass es in Zeiten der Pandemie mehr und mehr Menschen nach draußen zieht. Die Feldwege seien voller Kinderwagen und Spaziergänger gewesen.

Ziel ist ein Miteinander mit den Landwirten

Also fragten sie sich: Wie kann man den Leuten einen schönen Platz im Freien schaffen und auch noch Gemüse sprießen lassen? Ein Garten sollte her, in dem sich jeder aussuchen kann, ob er selbst zupacken oder nur zusehen möchte, wie etwas wächst. Doch wo könnte das in einer Stadt passieren? Die Lösung kam über Umwege. Seifert, dessen Sohn Landwirt in einem Betrieb in Reilingen ist, hatte bemerkt, dass viele Leute gern Eier hätten, die nicht aus dem Supermarkt kommen. Also begann Vater Horst damit, einen mobilen Hühnerstall zu bauen. Als er den ersten zehn Hennen dort Obdach bot, merkte er, dass sie sich wohlfühlten. Die Nachfrage nach den Eiern war dann auch gleich so groß, dass 50 weitere Hühner folgten. Für die Tiere braucht der rührige 70-Jährige Stroh, das er vom Weinheimer Landwirt Christoph Schröder bezieht.

Diesem erzählte er von seiner Idee der "kleinen Gemüsefelder." Schröder ließ sich schnell überzeugen, verpachtete den beiden ein Stück seines Ackers und bereitete es mit dem Pflug vor. Auch einen Parkplatz für ungefähr fünf Autos ebnete der Bauer und versah ihn mit Hackschnitzeln.

Der Parkplatz musste her, da man den anderen Landwirten im Gebiet so wenig wie möglich in die Quere kommen will. Den Gärtnern hier gehe es um einen Austausch mit den Bauern und nicht darum, ihnen den Platz zu stehlen, betonen die Initiatoren. Die Feinarbeiten am Boden erledigten die Hobbylandwirte dann mit einer Fräse aus dem Baumarkt selbst. Danach wurde das Gebiet in 20 Einzelflächen aufgeteilt, die eine Größe zwischen 30 und 60 Quadratmetern haben. Neben der Größe können sich Interessierte dann aussuchen, ob ihre Parzelle, die immer von Mai bis November gemietet wird, bepflanzt wird oder ob sie den Grund selbst bearbeiten.

Neben Saatgut stellen die "Farmer" auch Geräte wie Harken und Schaufeln zur Verfügung. Diese müssen immer mit nach Hause genommen werden, da auf dem Grundstück kein Geräteschuppen vorgesehen ist. Ein 3000-Liter-Tank mit Wasser wird von Landwirt Schröder immer wieder befüllt, um die Bewässerung zu garantieren. Es sei wichtig, richtig zu gießen und nicht oft. Wenn man den Pflanzen ausreichend Wasser gibt, genüge es, sie alle drei Tage zu bewässern, betonen die Bergsträßer "Farmer". Pestizide oder Spritzmittel sind tabu. Wichtig ist dem gelernten Kaufmann Seifert, dass die Nutzer sich die Bepflanzung nach eigenem Gutdünken zusammenstellen. Auf der langen Liste auf der Internetseite www.selfmadefarmer.de finden sich Kartoffeln, Fenchel, Erdbeeren, aber auch Sonnenblumen. "Selfmade" deshalb, weil es darum geht, selbst etwas zu schaffen, die Organisatoren seien nur eine Extrahilfe. Die Gestaltung der Webseite erinnert zum Teil an das Online-Spiel "Farmville", bei dem die Spieler einen Bauernhof im Internet versorgen.

Zwei kleinere Plätze an Fuß und Kopfende des Feldes sollen als Aufenthaltsorte zurechtgemacht werden. Das ist Seifert wichtig, denn er sieht auch einen pädagogischen Aspekt: Kinder sollen auf dem Feld erfahren, wie das Gemüse durch eigene Arbeit vom Samen bis zur Frucht heranwächst. Da Przyklek auch Imker ist, könnte es auch einen Bienenstock bei den Gärten geben. Das ist allerdings noch nicht sicher. Und auch ein Begegnungsort soll es werden, das ist Seifert ein Anliegen.

Die kniehohen Zäune um die einzelnen Parzellen seien nicht als Abgrenzung gedacht, sondern um "Hoppelhasen" abzuhalten, damit nicht "morgens das ganze Feld abgefressen ist." Die Grundstücke können unter www.selfmadefarmer.de angemietet werden. Die Preise unterscheiden sich nach Größe und ob sie selbst bewirtschaftet oder nur abgeerntet wird.