Weinheim/Rhein-Neckar. (RNZ) Oberbürgermeister und Bürgermeister der Region zeigen sich erschüttert über den von Russland ausgelösten Krieg in der Ukraine. Die Verwaltungschefs Manuel Just und Torsten Fetzer aus Weinheim, Matthias Baaß (Viernheim), Christoph Oeldorf (Schriesheim), Simon Michler (Edingen-Neckarhausen), David Faulhaber (Dossenheim), Stefan Schmutz (Ladenburg), Michael Kessler (Heddesheim), Jürgen Kirchner (Hemsbach), Ralf Gänshirt (Hirschberg), Andreas Metz (Ilvesheim) und Benjamin Köpfle (Laudenbach) wenden sich deshalb mit einer gemeinsamen Erklärung an die Bürgerinnen und Bürger.

"Das Unfassbare ist geschehen: Es herrscht Krieg in Europa, direkt vor unserer Haustür. Russland setzt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter fort. Das ukrainische Volk leistet allerdings weiter Widerstand und Gegenwehr. Wir haben große Achtung vor dem Mut und der Entschlossenheit des ukrainischen Volkes, sind in unseren Gedanken aber auch bei den Frauen und Kindern, die auf der Flucht ihre Männer und Väter zurücklassen müssen", heißt es in dem Schreiben. Die Ukraine kämpfe für ein friedliches Zusammenleben in Freiheit und Demokratie, so wie es in Europa seit über 75 Jahren gelebt werde. "Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk brauchen unsere Solidarität und Unterstützung. Wir sagen: Die gesamte freie Welt steht fest an Ihrer Seite", heißt es in dem Schreiben weiter.

Dann bereiten Weinheims Oberbürgermeister Just und seine Kollegen auch die Bürger ihrer Kommunen auf Einschränkungen vor: "Wir sind uns bewusst, dass das Eintreten für unsere Werte nicht ohne Folgen für unser tägliches Leben bleiben wird. Die Auswirkungen werden langfristig spürbar bleiben. Neben den Folgen der Pandemie, die noch nicht besiegt ist und die bereits viele Ressourcen verschlungen hat, ist ein Durchatmen also nicht in Sicht. Wir rechnen mit steigenden Preisen in vielen Branchen und Engpässen in der Energieversorgung."

Dies seien nur zwei von vielen undefinierten Punkten, die ein Eintreten für Freiheit und Demokratie mit sich bringe. Aber Freiheit und Demokratie hätten ihren Preis. Daher gelte es in diesen Tagen, weiter Flagge zu zeigen, für Europa und für die Solidarität mit der Ukraine.

"In unseren Kommunen gibt es eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität, zahlreiche Sammlungen von Geld- und Sachspenden sind bereits angelaufen. Wir werden, schon aus unserer humanitären Verpflichtung heraus, Menschen in unseren Städten und Gemeinden aufnehmen, die vor dem Krieg fliehen. Gleichwohl gilt, dass ein sofortiges Ende des Krieges die höchste Priorität haben muss."

Just ruft dazu auf, Unterkünfte zu melden

Manuel Just

"Das Unvorstellbare ist eingetreten, es herrscht Krieg mitten in Europa. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Welt verändert – und es wird zumindest für die nächsten Monate nichts mehr so sein, wie es einmal war", erklärte OB Manuel Just in einer Videobotschaft, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Darin erklärt er seine Solidarität mit dem ukrainischen Volk und stellt sich hinter den entschlossenen Kurs von EU und Nato. Europa könne jedoch nur so stark sein wie die Länder und Nationen, wie die Städte und Gemeinden, wie die Frauen und Männer, die Demokratie leben. Die Friedensbekundungen in den Städten sieht Just – selbst sichtbar betroffen – als starkes Zeichen.

"Wir sollten uns aber auch darauf vorbereiten, dass Menschen aus der Ukraine bei uns Zuflucht suchen", sagt er. Die Stadtverwaltung prüfe kurzfristig, ob und in welcher Form leer stehende Immobilien zur Unterbringung genutzt werden können. Auch größere Immobilien – etwa gewerbliche – könnten infrage kommen. Gespräche zwischen Land, Landkreis und Kommune laufen. Aus diesem Grund können Unterbringungsmöglichkeiten unter der Rufnummer 06201/82-457 oder -391 sowie per Mail an ukraine@weinheim.de gemeldet werden. Erforderlich sind Angaben zur Kontaktperson oder zum Eigentümer, die Anschrift der Wohnung, die Größe, deren Organisation (Anzahl der Zimmer) sowie zur Möblierung. Unter www.weinheim.de fasst die Pressestelle der Stadt Informationen zusammen, auch zu Hilfsaktionen und Kundgebungen. Dort ist auch Justs Videobotschaft zu sehen.