Weinheim. (web) Bürgermeister Torsten Fetzner und Kämmerer Jörg Soballa eröffnen im Verlauf der Ratssitzung am heutigen Mittwoch, 5. Dezember, die Verhandlungen um den Stadtetat 2019. Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs stehen zwölf weitere Tagesordnungspunkte an, darunter ein brisanter.

So schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, die Aufstellung des "Sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie" einzustellen. Die Stadträte hatten 2014 für die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergieanlagen am Goldkopf plädiert, um Windräder an anderer Stelle ablehnen zu können. Doch die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises hatte Nein gesagt - und eine Alternative gibt es aus Sicht der Stadt nicht. Außerdem steht eine Modernisierung der Feuerwehrzentrale zur Debatte.

Info: Die Sitzung beginnt am heutigen Mittwoch um 16 Uhr, die Bürgerfragestunde ist für 18 Uhr angesetzt.