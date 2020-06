Von Philipp Weber

Weinheim. "Für unser Geschäft ist die aktuelle Lage die Vollkatastrophe": Anja Jörder und Sabrina Schab gehören zu den Kleinunternehmern, denen die Coronapandemie den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Die Inhaberinnen der Weinheimer "Reisewerkstatt" leben davon, Reisen zu vermitteln. Ist dies nicht möglich, entfallen die Provisionen. Bis jetzt haben die beiden Geschäftsfrauen durchgehalten.

Doch mittlerweile steht das einzige Reisebüro in der Weinheimer Weststadt vor dem Aus. Jörder und Schab hoffen nach wie vor auf die Politik, erst am Mittwoch haben sie an einer bundesweiten Protestaktion teilgenommen, rund 1000 Teilnehmer kamen nach Berlin. Inzwischen verkaufen sie aber auch Stoff-Masken – und sie haben eine Unterstützungskampagne im Internet ins Leben gerufen.

Die "Reisewerkstatt" ist seit 2014 Bestandteil des Laden-Ensembles an der Ecke Ahornstraße/Blumenstraße. Neben dem Reisebüro gibt es hier eine Bäckereifiliale, einen Metzger sowie einen Obst- und Gemüseladen. Vor der "Reisewerkstatt" zeugt ein Tisch mit bunten Mund-Nase-Schutzmasken von dem neuen Geschäftsfeld: "Wenn wir hier abschließen, nähen wir Masken. Die Familien helfen, sogar die Männer legen Hand an und schneiden den Stoff zu", erzählen Jörder, Schab und Helga Eibel. Letztere arbeitet hier normalerweise auf 450-Euro-Basis mit. Jetzt hat sie weitere Masken vorbeigebracht. Eine weitere Kraft musste auf Kurzarbeit gesetzt werden. Denn der Verkauf der Masken ersetzt nur einen Bruchteil des Reisegeschäfts.

Doch während andere Reisebüros ihre Tore schlossen, hat die "Reisewerkstatt" offen. "Wir haben uns dazu entschieden, dass wir weiter für unsere Kunden da sind", sagt Jörder. Ein großer Teil der Kundschaft – die übrigens nicht nur aus Weinheim kommt – zeige Verständnis für die Lage des Reisebüros. Einige wenige verlören jedoch die Geduld, drängten auf Rückzahlungen und drohten mit dem Anwalt, berichten die Geschäftsfrauen. Drohgebärden seien indes zwecklos, sagen sie: Wenn Reiseveranstalter nicht erreichbar oder überlastet sind, könne das Büro vor Ort auch nicht mehr tun als abwarten.

Natürlich hoffen Jörder und Schab, dass die Reisebeschränkungen möglichst bald aufgehoben werden. Denn der neue Trend zum Urlaub in Deutschland bringt ihnen wenig: "Nur wenige Kunden buchen einen Inlandsurlaub im Reisebüro", erklärt Jörder. Ihr großes Problem ist, dass es nicht nur eine Aufhebung von Beschränkungen braucht. Entscheidend sind – wie bei so vielen Lockerungen der Corona-Verordnungen – die Auflagen. Und die "drohen" Reisenden im In- wie im Ausland. "Kaum einer wird sich einen Drei-Tage-Trip nach Wien gönnen, wenn sie oder er danach für zwei Wochen in Quarantäne muss", nennt Schab ein Beispiel. Auch dass Deutschland seine Beschränkungen möglicherweise zwei Wochen vorher lockert, bis Spanien wieder Touristen ins Land lässt, ist für die Kleinunternehmerinnen ein Problem.

Trotzdem sind die staatlichen Verordnungen zum Seuchenschutz nur ein Teil des großen Puzzles: Denn viele Kunden würden selbst dann keine große Reise antreten, wenn sie es dürften: "Die Schreckensbilder aus anderen Ländern sind in den Köpfen hängen geblieben", weiß Jörder. Ihr hilft es auch nicht weiter, wenn Kunden ihre Reisen ins kommende Jahr verlegen. Denn in der Regel fließen die Provisionen erst mit Reiseantritt.

Das Verhalten eines großen Reiseveranstalters stößt Jörder und Schab sauer auf: Dieser will bereits gezahlte Provisionen wieder einziehen, wenn die Reisebüros abgesagte Trips nicht in Gutscheine ummünzen. Ein solches Vorgehen wollen und können die Weinheimerinnen ihren Kunden jedoch nicht zumuten.

Der Verband der Deutschen Reisewirtschaft (DRV) sieht in Gutscheinen ebenfalls keine dauerhafte Lösung. Nur eine sinnvolle Kombination aus freiwilligen Gutscheinen und Kreditfonds könne die Liquidität der Unternehmen sichern, verweist ein Sprecher auf eine diesbezügliche Mitteilung. Seinen Angaben zufolge stehen mehr als 100.000 Existenzen auf dem Spiel. 2300 Reiseveranstalter und 11.000 Reisebüros steckten in der "größten Krise der Reisewirtschaft".

Auch für die Weinheimer Unternehmerinnen könnten die nächsten Monate hart werden. Einige Zahlungen, die eigentlich schon im Frühjahr fällig waren, wurden gestundet. Doch im Hochsommer muss das Geld da sein. Ihr Ziel sei es nun, über die Internetseite startnext.com/rettet-die-reisewerkstatt 30.000 Euro einzusammeln. "Das ist das Mindeste, was wir brauchen, um die Fixkosten zu decken", so Jörder. Überschüsse werde sie spenden. Die Plattform im Netz enthalte nur seriöse Firmen, sie habe viele Fragen beantworten müssen, um aufgenommen zu werden, sagt sie.

Auch sie fordert die Politik auf, einen Rettungsschirm für Reiseveranstalter aufzuspannen und möglichst schnell Hilfen bereitzustellen. Denn die üblichen Hilfszahlungen für Kleinunternehmen sind für die gebeutelte Branche nur ein Tropfen auf den heißen Stein.