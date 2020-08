Weinheim. (keke) Acht Jahre sind seit der Gründung des Beat-Clubs Weinheim vergangen. Nach jeder erfolgreich abgeschlossenen Veranstaltungsreihe folgte eine Verlängerung. "In Zeiten von Corona ist aber auch beim Beat-Club alles anders", sagt Vorsitzender Rolf Schmidlin. Hinter der im Herbst geplanten Neuauflage steht noch ein großes Fragezeichen. "In all den Jahren war der sommerliche Dornröschenschlaf in der ,Villa Titiania’, der Spielstätte des Beat-Clubs, normal", so Schmidlin. Doch in diesem Jahr begann der ungewollte Dornröschenschlaf bereits im März mit dem gesetzlich verordneten Lockdown.

Seit diesem Zeitpunkt stand der Veranstaltungsbetrieb des Kulturvereins still. Aus diesem Grund wollte sich der Vorsitzende und Geschäftsführer in seinem traditionellen Jahresgespräch mit der RNZ einen Rückblick auch weitestgehend sparen. Nur so viel: "Es lief gerade so richtig gut, da mussten wir unsere Türen abschließen und alle weiteren geplanten Veranstaltungen absagen".

Vor allem bei den Live-Acts waren die Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren steil nach oben gegangen. Auch für die Clubs in der Nachbarschaft sehe es im Moment "richtig schlecht" aus, so Schmidlin. Und die Zukunft verheißt keine Besserung. "Die Clubs gingen als erste in die Zwangspause und sind darin noch immer gefangen", sagt Schmidlin.

Zwar stellen die klassischen Sommermonate nicht das Hauptgeschäft der Clubs dar: "Aber durch die seit dem Frühjahr anhaltende Sperre brachen ihnen die Einnahmequellen schon zuvor komplett weg". Ein wenig Licht am Horizont sieht Schmidlin in der Tatsache, dass es sich beim Beat-Club Weinheim um einen eingetragenen Verein handelt. So kann er unter anderem im Rahmen von "Vereinsfeiern" an den Start gehen. Dies wurde dem Club auf Nachfrage durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg bestätigt.

Allerdings müssen wie überall die in der Corona-Verordnung vorgeschriebenen Abstandsregeln, ein Hygienekonzept und die Lüftungsvorschriften zum Infektionsschutz umgesetzt werden. Dazu Schmidlin: "Wir nehmen diese Regeln sehr ernst, werden rund der Hälfte der normalen Gästezahl Zutritt gewähren und auch den Eingang und Ausgang voneinander trennen, um einen Begegnungsverkehr der Besucher auszuschließen."

Selbst wenn das Tanzen wieder erlaubt werden sollte, haben DJ Rockin’ Rolf, so Schmidlins Künstlername, und sein Team ein Konzept erstellt, das ausschließlich auf "Disco Dancing" fixiert ist. Also ohne Fox und Rock’n’Roll, sprich Tanzformen, die den Partner berühren. Hinzu kommt eine Obergrenze von maximal 36 Personen auf der Tanzfläche. Vorerst aber bleibt es beim reinen "Musikhören" auf den zugewiesenen Sitzplätzen.

Das erarbeitete Konzept liegt dem Ministerium mittlerweile vor. Obwohl man auf Seiten des Beat-Club-Vorstandes "eher nicht" damit rechnet, in diesem Kalenderjahr wieder unbegrenzt das Tanzbein schwingen zu dürfen, zeigt man sich "über dieses minimale Fenster, das uns aufgemacht wird", erleichtert. Letztlich gehe es auch darum, den Menschen wieder einmal Musik live präsentieren zu dürfen.

Die Revivalpartys, auf denen Schmidlin normalerweise den DJ gibt und seine Platten auflegt, sind somit, solange das Tanzverbot gilt, höchstens "Partyle". "So wie es bei SWR 1 im Radio das ,Hitparädle’ gibt und bei der Stadt Weinheim das ,Kultursommerle’-Programm", macht Schmidlin deutlich. "Alles in verkleinerter, aber in nicht weniger attraktiver Form." Fest steht auch: Am 30. Oktober feiert "DJ Rockin’ Rolf" sein 15-jähriges Bühnenjubiläum. Das wolle man auch musikalisch begehen, kündigt der Beat-Club-Chef an. Schließlich feiere man ein solches Jubiläum nicht jeden Tag, und er vertraue darauf, dass man ihm diese Freude nicht nimmt.

Wie und in welcher Form seine Revival-Abende bis zu deren geplantem Start am 25. September aussehen und stattfinden werden, muss sich Schmidlin dagegen noch "sehr genau überlegen". So denkt er unter anderem an die Möglichkeit, Pop-Klassiker aufzulegen, zu deren Musik man nicht Tanzen kann: "Die Musik ist dementsprechend leiser, und die Gäste können sich besser unterhalten".

Auf dem vorgesehenen Live-Programm stehen die Weinheimer Newcomer-Band "Exact", die "Jailhouse Gang" und "Mimi Grimm, das Mädchen mit dem weißen Kontrabass". Fortgeführt werden soll auch die beliebte Dance-Night mit DJ Gottes. Wahrscheinlich werde man aber auch hier eher zuhören als tanzen, glaubt Schmidlin. Und was fehlt? "Salsa!", bedauert er. DJ Don Calvo, der in der Vergangenheit jeden zweiten Samstag eines Monats seinen Tanzworkshop und die sich daran anschließenden Salsa-Partys präsentierte, muss auf jeden Fall so lange pausieren, wie die Tanzverbote für die Clubs Bestand haben. Etwas anderes mache absolut keinen Sinn, betont Schmidlin. Und was gilt es zu beachten? "Auf jeden Fall anmelden", so Schmidlin.

Wie zum Kinovergnügen oder beim Besuch im Restaurant ist auch beim Beat-Club ein Zutritt zu den jeweiligen Veranstaltungen nur mit Voranmeldung an Rolfschmidlin@aol.com oder per WhatsApp an die Nummer 0.171 / 74 34.387 möglich. Auf jeden Fall sollte man ab Ende August Facebook und die Webseite des Vereins www.beatclub-weinheim.de beachten.

"Von Vorstandsseite aus hoffen wir sehr, dass dies alles nur Übergänge sind und alle Beat Club-Fans spätestens 2021 wieder ganz normal in die ,Villa Titiania’ kommen dürfen", so Schmidlin abschließend. Ihm ist noch wichtig darauf hinzuweisen, dass der Beat-Club auf keinen Fall mit den wilden Partys in Ischgl oder am Ballermann verglichen werden darf. Leider würde da bei den Clubs oft nicht differenziert. "Und das ist nicht in Ordnung."