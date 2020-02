Von Günther Grosch

Weinheim. Das sich im Wasser spiegelnde Blatt eines Ginkgo-Baumes auf dem Cover als Sinnbild für Beständigkeit, Ausdauer und Gesundheit symbolisiert die Schwerpunkte, welche die Volkshochschule (VHS) Badische Bergstraße in ihrem aktuellen Frühjahrs- und Sommersemester setzt. Auf 120 Seiten finden Lern- und Fortbildungswillige 500 Einzelangebote, Fahrten und Weiterbildungskurse, die insgesamt 12.447 Unterrichtseinheiten beinhalten.

Nach wie vor, so VHS-Leiterin Cristina Ricca bei der Vorstellung des Programms, stellt der Sprachbereich das größte Kontingent unter den Angeboten. Es folgen Gesundheitsthemen, der Bereich Kultur und Gestalten sowie Umweltaspekte. Dank der Lehrküche im Adam-Karrillon-Haus hat sich darüber hinaus der Kochbereich vergrößert. Unter dem Titel "Cucina Italiana" und dem Motto "Italien ist mehr als nur Pasta und Pizza" geht es von Mitte Februar bis Juli um die Spezialitäten der Regionen Piemont, Friaul, Sardinien, Toscana, Romana bis nach Kalabrien und Sizilien.

Mit der Frage "Wie geht Gesundheit?" befasst sich die Semestereröffnung am Sonntag, 1. März. 1000 Ratgeber, Ernährungstheorien und Motivationstrainer zeigen, wie leicht Gesundheit gehe. "Alle wissen Bescheid und widersprechen sich doch", sagt die Erste Vorsitzende der Union Deutscher Heilpraktiker (UDM), Monika Gerhardus. Sie stellt als Referentin Therapieansätze vor, die der Naturheilkunde entstammen.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz Mannheim will die VHS Familien, Senioren und Kinder fit machen in Erster Hilfe. Gemeinsam mit Fachkräften der Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße gilt ein weiteres Augenmerk zugleich der "Letzten Hilfe". Thematisiert wird dabei die Begleitung schwererkrankter und sterbender Menschen und ihrer Angehörigen.

Die traditionelle "LiteraTour" führt Anfang Mai für drei Tage nach Naumburg und Leipzig, einschließlich eines Essens in "Auerbachs Keller". In Zusammenarbeit mit dem Kunstförderverein Weinheim führt eine von mehreren weiteren Fahrten im Oktober für sieben Tage nach Triest und Aquileia.

Larissa Rensch stellte als "besondere Tipps" erstmals einen Schach-Grundkurs sowie digitale Online-Angebote über die eigene Plattform "vhs.cloud" in den Fokus. "Bunt zusammengesetzt" lautet ab März die Überschrift für eine aus kreativ-innovativen Collagen zusammengestellte Ausstellung künstlerisch tätiger Kursteilnehmer.

Allein 200 Kurse umfasst das von Christina Modig vorgestellte Fremdsprachenangebot. Hinter dem Spitzenreiter Englisch hat sich mittlerweile Spanisch auf den zweiten Platz vorgearbeitet, gefolgt von Italienisch und Französisch. Damit es Interessierten leichter fällt, aus der Masse der Kurse den passenden herauszusuchen, kann man jeweils dienstags von 11 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 17 einen Sprachberater zurateziehen.

Ob "It’s tea time", "Words (don’t) come easy" oder "English for Business": Immer stärker, so Modigs Feststellung, setzen sich die freitags bis sonntags stattfindenden Blockkurse durch. Im Bereich der "Orchideensprachen" steigt das Interesse an Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Schwedisch.

Eher auf Alphabetisierung und Integration ausgerichtet sind die von Sascha Braun vorstellten und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Kurse "Deutsch als Fremdsprache". Ihr Ziel ist es, nach erfolgreichem Abschluss in der Lage zu sein, den Alltag ohne fremde Hilfe zu bewältigen.

Um das B 1-Niveau (fortgeschrittene Anfangskenntnisse) zu erreichen, sind von jedem Integrationskurs-Teilnehmer an vier bis fünf Tagen pro Woche Kurse zu besuchen und am Ende insgesamt 600 Unterrichtseinheiten nachzuweisen. Die Alphabetisierung umfasst weitere 300 Einheiten. Mit einer Abschluss-Erfolgsquote von 53 Prozent liegt die VHS Badische Bergstraße "leicht über dem Bundesdurchschnitt", so Ricca stolz.

Für Menschen, die keine Zeit für regelmäßige Kursbesuche haben, gibt es "Online-Seminare mit Durchführungsgarantie" in den Bereichen "Kaufmännische Grund- und Fachlehrgänge/Rechnungswesen". Zur Vorstellung des aktuellen "Knigge für viele Lebenslagen" konnte die VHS-Leiterin als Expertin Ulrike-Ebba Gräfin von Sparr gewinnen.

Aus "Tagesmüttern" sind mittlerweile "Tagespflegepersonen" geworden. Wer sich hierfür in 160 Unterrichtseinheiten qualifizieren will: Der nächste Lehrgang startet im Oktober. Nicht zu kurz kommen die "junge vhs", die Ferienakademie-Angebote in den Faschings-, Oster-, Pfingst- und Sommerferien sowie die abwechslungsreichen Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen der ebenso zahlreichen wie unterschiedlich ausgerichteten "Frauen-Kultur-Kreise"

Info: Das aktuelle VHS-Programm liegt in der Hauptstelle der Volkshochschule Badische Bergstraße, Luisenstraße 1, in der Stadtbibliothek und an vielen weiteren öffentlichen Stellen aus.