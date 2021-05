Anne und Simon Langenbach haben an der Peterskirche das wohl größte Kantorat in Baden aufgebaut. Foto: Dorn

Von Marion Gottlob

Weinheim. Das Ehepaar Anne (55) und Simon Langenbach (54) ist unter Musikern ein Begriff. Gemeinsam haben sie an der Evangelischen Peterskirche mehr als zehn Chöre aufgebaut – zu den festlichen "Weihnachtskonzerten bei Kerzenschein" locken sie mit ihrer Musik rund 1000 Besucher in die Kirche. Meistens. In der Corona-Zeit ist alles anders. Die beiden vermissen ihre Sänger und Musiker sehr. So haben sie die Zeit genutzt, um über Online-Formate Kontakt zu halten. Und sie planen eine große Feier zum 100. Jubiläum des Posaunenchors im Jahr 2022. Die RNZ traf das Ehepaar in der Peterskirche zum Gespräch.

Neben der Liebe zur Musik war es eine einfache Tischtennis-Platte, die Anne und Simon Langenbach miteinander in Kontakt gebracht hat. Anne hatte die Aufstellung der Tischtennisplatte an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Herford-Witten gegen den Widerstand des Rektors durchgesetzt: "Ich habe mir einen Ausgleich zum Üben gewünscht." Simon sah die Tischtennisplatte bei seiner Bewerbung und entschied sich spontan für das Studium dort – und gegen Heidelberg.

Anne Langenbach ist mit zwei Schwestern in einer Pfarrerfamilie in Iserlohn aufgewachsen: "Mein Vater, mein Onkel und mein Großvater waren Pfarrer." Ihre Familie führte ein offenes Haus. "Es klopften jeden Tag Menschen an, so wurde die Kirchengemeinde zu meinem großen Zuhause."

Sie fand früh zur Musik. Erst spielte sie Blockflöte, dann Klavier. Mit 13 Jahren wechselte sie zur Orgel: "Es war spannend, alleine in der Kirche zu üben und den Raum mit Klängen zu füllen." Sie interessierte sich schon damals für ein Studium der Kirchenmusik, denn es braucht eine intensive Vorbereitung für die Aufnahme-Prüfung zum Studium. Mit der Hochschulausbildung in Herford betrat sie eine neue Welt: "Ich war vorher jemand gewesen mit einem Spleen, denn ich mochte Bach und übte stundenlang an der Orgel. Das war nicht gerade das Obercoolste. Nun war ich unter Menschen, die wie ich ihrer Leidenschaft für Musik folgten, auf einem sehr hohen Niveau."

Auf Amrum mit einer Opernsängerin musiziert

Simon Langenbach ist ebenfalls in einer kirchennahen Familie aufgewachsen, in Eberbach. Der Vater war Diakon und studierte über den zweiten Bildungsweg Theologie für das Lehramt. Simon startete in die musikalische Welt mit der Blockflöte, es folgten Klavier, Orgel und Trompete. Schon früh war er in Chören der Kirche aktiv. Mit dem Zivildienst kam erst einmal eine Pause – er arbeitete 20 Monate bei einer kirchlichen Sozialstation in der mobilen Altenpflege. Danach bewarb er sich in Heidelberg und Herford. An der Hochschule in Herford überzeugte ihn neben der Tischtennisplatte die herausragende musikalische Arbeit mit Blechbläsern.

Nach dem Abschluss mit dem A-Examen kam das Ehepaar, inzwischen mit einem kleinen Sohn, über eine Zwischenstation auf die Insel Amrum. Das musikalische Duo gestaltete das kirchenmusikalische Angebot für die Einheimischen. Gleichzeitig leiteten Anne und Simon Langenbach während der Tourismus-Saison den Gäste-Chor mit einer Instrumentalgruppe. Jede Woche gab es ein Konzert, jede Woche hatte der Chor eine neue Besetzung. Zu den Teilnehmenden zählten Musiker und Sänger der Bayerischen Staatsoper und der Münchner Philharmonie, aber auch die Opernsängerin Cornelia Wulkopf, die bei den Bayreuther Festspielen mitwirkte.

Im Jahr 2003 kam das Ehepaar mit nun zwei Söhnen nach Weinheim. Hier gestalteten sie die Kirchenmusik an der Peterskirche neu. In den zwölf Chören wirken mehr als 400 Menschen mit – es ist wohl das größte Kantorat in Baden. Es gibt die Singschule, die 2013 mit dem Echo-Klassik-Preis für Nachwuchsförderung des Bundesverbands der Musikindustrie ausgezeichnet wurde. Das Angebot reicht von den Krabbelkindern mit Eltern bis zum Seniorenchor 60-Plus. Der Jungbläser-Chor ist für Kinder ab der ersten Klasse geeignet. Für seinen Einsatz erhielt das Paar 2017 den Badischen Kirchenmusikpreis.

Noch eine Info aus dem musikalischen Nähkästchen: Zur Lieblingsmusik von Anne zählen die Klavier-Konzerte von Mozart, die g-moll-Phantasie von Johann Sebastian Bach gehört zu den Favoriten von Simon Langenbach. Beide hatten sich früher nur mit Klassik beschäftigt. Erst über die Kinder- und Jugendchöre fanden sie zu Pop-Songs. Anne Langenbach lächelt: "Das ist genauso spannend."