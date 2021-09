So ließ es sich genießen: Bei strahlendem Sonnenschein traf sich das Publikum am Wochenende zu drei ausgedehnten Picknicks. Foto: Dorn

Von Julian Baum

Weinheim. Sonne tanken an drei Tagen – Pop-up-Picknick, hieß es am Wochenende im Weinheimer Schlosspark: Um eine Woche verlegt wurde die "Gute-Wetter-Garantie" eingelöst, die Veranstalter Simon Wissing gegeben hatte. Vor sechs Jahren war der Jungunternehmer mit seiner Koblenzer Firma Wisio-Media als Grafiker gestartet, dann ging es jedoch in die Eventbranche. Der eine oder die andere mag sich noch an die Street-Food-Tour im Jahr 2019 erinnern. Die Veranstaltung hatte damals in den Schlosshöfen halt gemacht; auch dieses Format stammte aus dem Hause von Wisio-Media.

Kulinarik gehört dazu

Die Kulinarik blieb auch wichtiger Bestandteil beim diesjährigen "Sunset Vibes", einem Pop-up-Picknick mit Livemusik, das nach 2020 erneut im Park stattfand. Der Schwerpunkt lag hier aber auf der Musik, und die war zum Großteil elektronisch: Wuchtig hallte der Bass schon am Eingang im Schlosshof. Die Vorfreude vertrieb bei den Ankömmlingen die Wartezeit, denn bis die Gäste ihre Picknickdecken zugewiesen bekamen, hieß es erst mal: Schlange stehen. 750 Karten – für jeden der drei Tage – gab der Veranstalter aus. Fix musste man sein: "Schon im März waren die Karten ausverkauft", so Wissing.

Das Duo „Just Two“ interpretierte Songs von Amie Winehouse oder Chaka Khan. Foto: Dorn

Mit einer Picknickbox, die im Ticketpreis enthalten war, sah man denn kleine Gruppen die große Schlossparkwiese ansteuern. Hinter der Bühne war ein Meer aus Luftballons, an jeder Decke einer. Zu zweit, zu viert oder zu sechst saßen Leute auf den Decken, hier und da fanden sich leere Weinkisten als kleine Tische.

Es waren nette Details, die den Rasen zur Augenweide machten. Erst die Leute und die Stimmung gaben dem Fest ein lebendiges Flair. Fünf Damen saßen in der hinteren Reihe im Schatten, allesamt aus Weinheim, wie sie erzählten. Zum zweiten Mal besuchten sie das "Sunset Vibes". "Es ist wie eine Befreiung", schwärmte eine, sie meinte damit das gesellige Beisammensein, das die letzte Zeit etwas zu kurz geraten war. Sie alle hatten sich fest vorgenommen, am Abend auf ihren Decken zu tanzen. Bis dahin lauschten sie aber entspannt der Live-Musik. Inzwischen hatte das Duo "Just Two" zum ersten Set aufgefahren. Amy Winehouses "Valerie" oder "Use Somebody" der Band Kings of Leon interpretierten sie in eigenem Arrangement – bluesig, groovig und harmonisch im Zusammenspiel. Eine passende Begleitmusik zum nahenden Sonnenuntergang.

"Heute lassen wir es krachen", schwor Sänger und Gitarrist Philipp Zink das Publikum ein. "Ain’t Nobody" von Chaka Khan wurde zum erfrischenden Duett, und mit dem letzten Lied im ersten Set, "Zombie" von den Cranberrys, schallte das Echo des Publikums zurück auf die Bühne. "Eine wunderschöne Stimme habt Ihr, Weinheim!", gefiel es Zink. Und wie war es für ihn und Sängerin Sandra Knapp, hier vor Publikum aufzutreten? "Es ist ein tolles Gefühl", beschrieb er. Die beiden sind regelrechte "Sunset Vibes"-Veteranen: "Wir touren mit der Veranstaltungsreihe mit." Weinheim war die siebte und letzte Station – aber erst nach dem zweiten Set, auf das sich das Publikum nach der Pause freuen konnte.

Die Musikmischung begeisterte auch Florian und Marina, ein Ehepaar aus dem Odenwald. Sie sind eher Freunde des gepflegten Picknicks, verrieten sie – die elektronische Musik aber habe Sommergefühle und Stimmung aufkommen lassen. Ausbrechen, Freisein, Sich-im-Klang-Verlieren und einfach Genießen – für Corinna und Steffen seit Längerem wieder das erste Mal. "Mit kleinen Kindern im Haus ist das nicht so einfach, sagte Steffen. "Klar, es hängt immer so ein leichter Corona-Vibe über Veranstaltungen.". Und fügte hinzu: "Aber was die Veranstalter sich hier ausgedacht haben, funktioniert einfach gut."

Auch das machte den Charme dieses Picknicks aus, es war wie eine kleine heitere Idylle, in die man sich fallenlassen konnte. Als DJ BeOne legte Simon Wissing noch selbst auf, das Duo Beat Kidz und DJ Amazing Grace komplettierten die Party. Wo die Luft stillstand, halfen die DJs aus – Prickeln und Gänsehaut eingeschlossen.