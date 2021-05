Von Marco Partner

Weinheim. Fünf Jahre in Deutschland, fünf Ramadan-Erfahrungen: Im September 2015 kam Qusi Saed Aldeen nach Weinheim. Der in Syrien geborene Palästinenser floh vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimatstadt Damaskus, musste sich in einer neuen Umgebung und Kultur zurechtfinden. Seinem muslimischen Glauben ist er treugeblieben – und somit auch dem jährlichen Fastenmonat. Wie aber können Geflüchtete die vertrauten Ramadan-Rituale ausleben? Ein Rück- und Einblick.

> Juni 2016, Winzerhalle in Lützelsachsen: Gemeinsam mit 115 anderen Flüchtlingen sitzt Aldeen in der Notunterkunft. In Parzellen, die mit Stoffdecken abgetrennt sind. Ohne Intimität, ohne Küche, voller Ungewissheit. "Es war sehr schwierig", so der heute 28-Jährige. Zum einen sind da die Gedanken an die Familie: "An 20 bis 25 von 30 Tagen gibt es zu Ramadan Besuche." Mit Onkel, Großmutter und Freunden wird zur Abendstunde das Fasten gebrochen, gibt es zum Einstieg Datteln und Joghurt, dann Suppe und Salat. In Weinheim begnügt er sich mit Gerichten vom Discounter, verkriecht sich tagsüber im Bett. Da sind Probleme mit dem Bleiberecht, die Frage, ob er seine Frau nachholen darf. Keine Arbeit, die fremde Sprache. Hinzukommt, dass die Intervallzeit des Fastens lang ist. Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, so lautet die Regel. Nur, dass in Syrien zur Sommerzeit 14 Stunden die Sonne scheint, hier 18.

> Mai 2017, Heidelberger Straße: Aldeen wohnt nun in einer Unterbringung mit Küche, absolviert einen B 1-Kurs in einer Sprachschule. Nach dem Fastenbrechen, teils allein, teils mit Freunden, geht er zum Abendgebet in die Moschee. Er stellt einen Antrag auf Familiennachzug.

> Mai 2018: Aldeen lebt nun in einer eigenen Wohnung, mit seiner Frau – und hat einen Job als Maler. Und dennoch: "Das war der schlimmste Ramadan in meinem Leben", sagt er heute und lacht. Den ganzen sonnigen Tag muss er ohne Essen und Trinken auf einem Gerüst stehen. Danach fällt er ins Bett, wird erst zur Abenddämmerung wieder wach. "Das war eine Herausforderung. Aber man kann das Fasten auch abbrechen, das ist erlaubt", betont er.

> Mai 2019: Aldeen arbeitet nun als Elektriker in kühlen Räumen, die deutschen Arbeitskollegen fragen ihn, ob es okay ist, wenn sie vor ihm essen und trinken: "Das ist kein Problem. Nur die erste Woche ist schwierig. Das Fasten ist wie eine Reinigung, es tut gut, und ich nehme dazu noch etwas ab." Schon als Kind begann der Palästinenser mit der islamischen Askese. Als Siebenjähriger fastete er bis zum Mittag, dann bis zum Nachmittag. Und als Zehnjähriger schon die vollen 30 Tage. In Weinheim nun wird Iftar, das Ramadan-Abendmahl, ab und an in großer Gemeinschaft in der Moschee eingenommen, hin und wieder werden Freunde eingeladen oder besucht.

> Mai 2020 und 2021: Eine neue Herausforderung kommt hinzu: die Corona-Pandemie. "Ich habe Angst, mich, aber vor allem andere anzustecken. In der Moschee sind vor allem ältere Leute. Wenn ich hingehe, versuche ich, Abstand zu halten. Auch bei der Arbeit bin ich vorsichtig." Ramadan feiert er mit seiner Frau, seinem Bruder – und inzwischen mit seinem kleinen Sohn. Auf den Besuch von Freunden wird verzichtet. Per Videochat kommuniziert er jeden Tag mit der Familie in Damaskus. Mit dem Hungergefühl zu Ramadan fühlt er sich an das Leid anderer erinnert: "Ich kenne viele, die im Krieg Vater oder Mutter verloren haben." Der Verzicht sei das eine, die Hauptmotivation aber die Gemeinschaft. Wenn mit dem Hunger die Vorfreude auf den Abend steigt, man sich auf das Treffen freut. Dieses Wiedersehen vermisst er, mit oder ohne Pandemie.