Von Stefan Kern

Weinheim. Fahrschulen ist der theoretische Unterricht für ihre Schüler "in Präsenz" inzwischen vonseiten des Landes untersagt worden. Sie müssen auf Online-Formate umstellen – und dafür noch 150 Euro Gebühr bezahlen. Gerade für die Fahrschulen in Weinheim ist das gefährlich, weil die Rechtslage im benachbarten Hessen eine ganz andere ist. Dort gibt es ganz normalen Theorieunterricht. Digitale Lernformate sind sogar verboten. Der Fahrschulunternehmer Jan Kluge und seine Kollegin Andrea Fieger verstehen die Welt nicht mehr.

Andrea Fieger nimmt im Gespräch mit der RNZ kein Blatt vor den Mund und wird ziemlich deutlich. Sie fühle sich "langsam wirklich verarscht". Das Land Baden-Württemberg verbiete Präsenz-Theorieunterricht und zwinge die Unternehmen, die nun online unterrichten wollen, zu einer Gebührenabgabe.

Um das Geld geht es ihr dabei gar nicht mal so sehr, auch wenn derzeit jeder gesparte Euro wichtig ist. Ihr geht es darum, wie die Politik agiert. Auf der einen Seite werde quer durch alle Fraktionen erklärt, man tue alles dafür, um Unternehmer zu stützen. Am Ende werde aber der Präsenzunterricht untersagt, und bei der Umsetzung der Online-Formate werde man von der Politik im Regen stehen gelassen, so Fieger. Die digitale Aufrüstung müssten die Fahrschulen in Eigenregie stemmen. "Unterstützung sieht anders aus."

Jan Kluge führt eine traditionsreiche Fahrschule in Weinheim und hat zehn angestellte Fahrlehrer. ​ Fotos: Kreutzer ​

Noch schlimmer sei, so Jan Kluge, dass es solche Bestimmungen im Nachbarland Hessen nicht gebe. "Im Gegenteil, dort ist Online-Theorieunterricht verboten", erklärt der Inhaber der Fahrschule Kluge. Die Schüler müssten nur nach Birkenau oder nach Viernheim gehen, was aus Weinheimer Sicht ein Katzensprung ist, um dort ihren Führerschein wie gewohnt machen zu können.

Er selbst habe an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie an den Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordneten Uli Sckerl Briefe geschrieben, um auf diese "eklatante Ungleichbehandlung" hinzuweisen. Auf Antworten wartet Kluge noch heute.

Andrea Fieger kann zudem nicht nachvollziehen, dass der Unterricht mit Verweis auf das Abstandsgebot untersagt wurde. In ihren Räumen könne sie den Mindestabstand problemlos gewährleisten. Das könne man übrigens vom praktischen Unterricht während der Fahrstunden im Auto nicht behaupten. "Und die sind erlaubt." Sie dürfe nicht zu viel darüber nachdenken, sonst würde ihre Verzweiflung nur noch größer.

Darüber hinaus habe der Tüv für die Prüfungen durchgehend auf die Anwesenheit der Fahrschüler bestanden. Was ihr vom Land natürlich zugestanden worden sei. "Sich hierauf einen sinnvollen Reim zu machen, ist eine Herausforderung", findet die Fahrlehrerin. Sie dachte sogar über eine Klage gegen das Präsenzverbot im Theorieunterricht nach. Doch ein Verfahren kostet Geld und Kraft, und beides habe sie gerade nicht im Überfluss. Dabei muss man wissen, dass sie – anders als Kluge – als Einzelkämpferin ihren Job macht. Jede zusätzliche Anforderung muss sie allein bewältigen. Kluge hat zehn angestellte Fahrlehrer und zwei Bürokräfte. Diese könnten in Sachen Schriftverkehr viel abfedern. Ein Umstand, der ihm sehr wohl bewusst ist. Kleinere Fahrschulen hätten es gerade nicht leicht, sagt er. Von der Antragstellung für den digitalen Theorieunterricht über die technische Aufrüstung bis zur Schulung der Lehrkräfte sei es ein durchaus schwieriger Weg bis zum gelingenden Online-Unterricht.

In Weinheim ist die Fahrschule Kluge nach Aussage ihres Inhabers die einzige, die aktuell Online-Theorieunterricht anbietet. Und das liegt in seinen Augen nicht an irgendwelchen Versäumnissen anderer Fahrschulen, sondern an der fehlenden gemeinsamen Linie der Politik bezüglich vieler Bestimmungen, die weit über die Probleme des Fahrunterrichts hinausgehen. Genau das schade der Legitimation so vieler Maßnahmen, sagt Fieger.