Weinheim. (keke) Auch die Wohnungswirtschaft und das Handwerk haben in den letzten Wochen Herausforderungen bewältigen müssen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Baugenossenschaft 1911 Weinheim (bgw) hervor. "Die Handwerksbetriebe sind unterschiedlich stark von der Coronalage betroffen", berichtet Geschäftsführer Axel Langel. Viele Malerbetriebe seien durch Sparmaßnahmen bei Firmen gezwungen gewesen, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken oder sogar freizusetzen. Auch viele Privatleute wollten keine Maler in der Wohnung haben.

Die Baugenossenschaft habe Hilfestellung geleistet, indem sie die Betriebe beauftragte, die Sockelbereiche ihrer Häuser in der Mannheimer Straße zu überarbeiten, so Langel. Die Sockel hatten unter Spritzwasser, Salz und den Bauarbeiten der RNV gelitten. Auf Anordnung des bgw- Vorsitzenden Lorenz Freudenberg wurden diese Arbeiten außerplanmäßig vorgezogen, auch um die Haupteinfahrt ins Stadtzentrum schöner zu gestalten.

Außerdem hat die Baugenossenschaft handwerkliche Arbeiten an den Gebäuden in der Friedrich-Vogler-Straße und der Fichtestraße in Auftrag gegeben, auch hier geht es um eine Außensanierung.

"Grundsätzlich ist die Genossenschaft für die Versorgung ihrer Mieter und Mitglieder verantwortlich", heißt es in dem Schreiben weiter. So gehört die gesamte Hausinstallation in den Gewerken Wasser, Heizung und Abwasser der Genossenschaft.

Nach Angaben des bgw-Aufsichtsratsvorsitzenden Jörg Soballa steht die Genossenschaft in der Verpflichtung, gerade in Zeiten wie diesen die "Nutzbarkeit der Wohnung" zu sichern: "Die Genossenschaft hat deshalb ihre Betriebsbereitschaft permanent aufrechterhalten."

Der persönliche Kontakt zu den Mietern wurde soweit wie möglich per Telefon oder E-Mail abgewickelt, außerdem ergriff die bgw Hygienemaßnahmen zum Schutz der Mieter und Mitarbeiter. Termine wie die Besprechung von Mietverträgen oder Besichtigungen fanden auf ungewohnte Weise statt. "Unter anderem wurden Schlüssel zur Besichtigung oder Küchenausmessung ausgeliehen", so Langel.

Sowohl in den Wohnungen als auch in den Gewerbeeinheiten waren Mieter von finanziellen Einbußen betroffen. "Die bgw hat alleine drei Friseurgeschäfte als Mieter, die vollständig schließen mussten", nennt Langel ein Beispiel. Hier wurden Stundungsvereinbarungen geschlossen. Die Genossenschaft verzichte in diesen Fällen auf Zinsen oder Gebühren, um die Mitglieder nicht unnötig zu belasten. Ein anderes Thema sind die Neubauten, die kurz vor dem Bezug stehen. Langel: "Es herrscht eine starke Verunsicherung, Wohnungssuchende reagieren abwartend." Insofern war es eine Herausforderung, die 48 Neubauwohnungen an der Ecke Händelstraße/Breitwieserweg zu vermieten. Dennoch wurden die ersten Wohnungen im Mai bezogen. Die übrigen werden in den kommenden Monaten belegt. Inzwischen seien die Wohnungen zu 90 Prozent vermietet.

In der Wormser Straße 28 steht ein weiteres Neubauprojekt mit 24 Wohnungen und einer Tiefgarage kurz vor der Fertigstellung. Hier ist der Bezug der Zwei- bis Vierzimmerwohnungen (ZKB) ab September vorgesehen.

Lagels Fazit lässt aufhorchen: "Es ist auch bei uns zu spüren, dass die Corona-Maßnahmen die Menschen herausfordern." Die Anzahl von Beschwerden hätten zugenommen. Die bgw begrüße daher die Lockerungsschritte durch die Politik.