Von Philipp Weber

Weinheim/Region. Machen Impfgegner auch in Weinheim Ärzten das Leben schwer? Funktioniert die Booster-Kampagne mittlerweile? Und haben Patienten immer noch Bedenken gegenüber dem Impfstoff des Herstellers Moderna? Die RNZ hat Friedrich-Karl Schmidt eine Reihe von Fragen gestellt. Der Geschäftsführer der Ärztevereinigung RegioMed, der sich viele Mediziner aus Weinheim und Umgebung angeschlossen haben, antwortete. "Aktuell habe ich keine größere Umfrage gemacht", schränkt er ein – ganz Naturwissenschaftler: "Aber wir haben erst vor wenigen Tagen die Lage im Vorstand besprochen."

Friedrich-Karl Schmidt. Foto: Dorn

Die Nachfrage nach Impfterminen: Im Herbst hatten sich die niedergelassenen Ärzte noch beinahe die Finger wundgeimpft. Seit Anfang Januar habe die Nachfrage nach Impfterminen jedoch erheblich nachgelassen, berichtet Schmidt: "Zwar nicht überall gleich, aber insgesamt deutlich." Es gab und gibt noch vereinzelt spezielle Impfaktionen in Praxen, die aber nicht ausgelastet sind. Viele seiner Kollegen beschränkten sich jetzt auf Impfsprechstunden unter der Woche, so Schmidt. Insgesamt seien leider nur wenige Erstimpfungen dabei. Die Nachfrage hatte auch im Impfzentrum im Drei-Glocken-Quartier zuletzt so stark nachgelassen, dass man die Öffnungszeiten reduzierte.

Die Haus- und die Fachärzte: Als noch weniger Bürger ihre dritte Impfung hatten, halfen Ärzte verschiedener Fachrichtungen mit beim Immunisieren. "Die Hausarztpraxen, die sich im Wesentlichen auf ihre eigenen Patienten beschränkt haben, sind weitgehend fertig mit der Boosterung", erklärt Schmidt. Er habe aktuell keinen Überblick darüber, wie viele Facharztpraxen noch impfen – doch auch dort hat der Andrang nachgelassen. Facharzt sei indes nicht gleich Facharzt: "Frauen- und Kinderarztpraxen zählen zwar zu den Fachärzten, sind aber für ihre Patienten oft oder sogar fast immer die erste Anlaufstelle", weiß Schmidt. Die Praxen erfüllten – zumindest was die Impfungen anbelangt – im Prinzip die gleiche Funktion wie die Hausärzte: "Dort wird weiter geimpft."

Wo Impfgegner Probleme machen: Von sogenannten Fake-Terminen zur Sabotage von Impfaktionen habe er im Raum Weinheim noch nichts hören müssen, so Schmidt. Ein Kollege habe aber berichtet, "dass mehrere lautstarke Impfgegner am Eingang zu einer Kinder-Impfaktion aufgetreten sind". Aufgebrachte Väter seien aber eingeschritten, sodass sich die Impfgegner schon davongemacht hatten, als die Polizei eintraf.

Der Ärger mit versäumten Absagen: "Viele Praxen haben über großen Ärger mit Patienten berichtet, die sich reihum Termine verschafft und dann den günstigsten wahrgenommen haben, ohne die anderen abzusagen", betont Schmidt. Dieses Verhalten sei alles andere als solidarisch: "Der Impfstoff lag dann bereit und musste oft genug entsorgt werden, wenn man nicht noch schnell jemanden herbeitelefonieren konnte." Zur Zeit brauche aber niemand lange herumtelefonieren, um geimpft zu werden: "Insofern hat sich dieses Problem erst mal von selbst entschärft."

Das "Moderna-Problem": Biontech sei unter den Patienten weiter der bekannteste und beliebteste Impfstoff: "Es ist derjenige, der am wenigsten Schlagzeilen gemacht hat", erklärt Schmidt: "Über Astra-Zeneca muss ich nichts sagen, Johnson & Johnson ist nicht so wirkungsvoll, wie anfangs gedacht, und Moderna macht etwas häufiger Impfreaktionen." Die Substanz in dem Serum von Moderna sei zwar vergleichbar mit der von Biontech, aber sie würde höher dosiert. Womit sie auf der anderen Seite aber auch die etwas bessere Wirksamkeit aufweise. "Die Kollegen haben aber berichtet, dass Moderna jetzt besser akzeptiert wird, wohl weil man über die Presse besser informiert wurde", so der RegioMed-Geschäftsführer. In den Praxen sei Moderna vor allem deshalb weniger beliebt, weil ein Fläschchen 20 Impfdosen ergibt: "Man braucht also 20 Patienten auf einen Rutsch." Ist das Fläschchen angebrochen, verfällt der ungenutzte Rest nach wenigen Stunden. Biontech enthalte dagegen sechs, maximal sieben Dosen, "da ist die Organisation einfacher". Zudem habe Biontech angekündigt, auch Einzeldosen anzubieten. Damit könnten die Ärzte also auch "Fall für Fall" in der laufenden Sprechstunde impfen, ebenso wie gegen Grippe: "Aber noch ist es nicht so weit."

Der neue Bundesgesundheitsminister: Bundesweit hatten auch Mediziner für den Sozialdemokraten und Arzt Karl Lauterbach als Gesundheitsminister plädiert. Schmidt äußert sich dagegen zurückhaltender: Ob die verbesserte Kommunikation zu Thematiken wie dem Moderna-Impfstoff am neuen Minister liegt, könne er nicht beurteilen. "Die Öffentlichkeitsarbeit des Letzten war zum Schluss ja sehr, sagen wir: verwirrend", so Schmidt.