Weinheim. (web) Die Touristen und die Einkaufenden staunten nicht schlecht: Rund um den Marktplatz und den Schlosspark wartete am Samstagmittag ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten, besonders die Fahrzeuge waren kaum zu übersehen. Grund für den Trubel war indes weder ein Rettungseinsatz noch ein Feuerwehrfest im Park. Viel schöner: Ralf Mittelbach, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, hat sich getraut. Seine Partnerin Felisa und er gaben sich in der St. Laurentius-Kirche das Ja-Wort.

Laut einem kurzen "Einsatzbericht", den die Feuerwehr auf "Facebook" veröffentlichte, hatte sich gegen 12 Uhr der komplette Löschzug der Abteilung Stadt sowie die voll besetzten Mannschaftstransportwagen aller Abteilungen auf den Weg in die Stadt gemacht.

Der Freudentag Mittelbachs sei Grund genug gewesen, um ein "Großaufgebot an Kameradinnen und Kameraden sowie die Kinder- und Jugendfeuerwehr zum Spalierstehen an der Kirche zu schicken", heißt es im Bericht.

Nach den Glückwünschen vor der katholischen Kirche begleiteten die Feuerwehrkräfte Braut und Bräutigam noch in den Schlosspark, wo ein Spiel sowie der Sektempfang vorbereitet waren. Zum Hintergrund: Wenn Feuerwehrleute heiraten, "dürfen" sie ihr Geschick an den Handwerksgeräten der Wehr of vor versammelter Mannschaft unter Beweis stellen. Das gelang dem Paar offenbar leidlich gut. Die Party konnte beginnen.

"Die komplette Weinheimer Feuerwehr wünscht Ralf und Felisa alles Gute sowie alles Glück der Welt auf ihrem weiteren Lebensweg - und dass alle Höhen und Tiefen gemeinsam durchstanden werden", heißt es abschließend. Und da Mittelbach - er ist langjähriger Sprecher der Wehr - und die RNZ einander nun auch schon eine Weile kennen, schließt sich Letztere den Glückwünschen auf ganzem Herzen an.