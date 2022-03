Von Philipp Weber

Weinheim. Ein kühles Getränk, ein paar leckere Snacks, ein lauer Sommerabend – und dazu Musik und Partystimmung. Das 2021 aus der Pandemie-Not heraus geborene Konzept "Beat and Eat" wird diesen Sommer wiederholt. Die Hirschberger Eventagentur Demi Promotion hat je ein mehrtägiges Festival für den Weinheimer Schlosspark und die Ladenburger Festwiese zusammengestellt. In Weinheim geht’s am Donnerstag, 4. August, los. Bisher stehen drei Festival-Abende, es könnte aber noch vierter hinzukommen, sodass das Weinheimer Programm entweder am 6. oder am 7. August ins Finale geht.

Cocker-Interpret Chris Becker. Foto: Of

> Tag eins. Eine Hommage an Joe Cocker: Tributebands gibt es so einige, "aber an Joe Cocker wagen sich nur die wenigsten heran", sagt Daniel Gerngroß von Demi Promotion. Sänger Chris Becker, der dem jungen Joe Cocker (1944-2014) sogar optisch ein bisschen ähnelt, gelingt die Interpretation des Briten mit der Whiskey-Stimme, davon ist Gerngroß überzeugt: "Das ist wirklich ein tolles Projekt", sagt er – und meint damit auch die Musiker, die aus mehreren Bands stammen (unter anderem von The Busters und Die dicken Kinder). Die Konzert-Macher aus Leutershausen müssen es wissen, schließlich haben sie das Original schon mal auf die Bühne geholt: Joe Cocker gab 2005 ein Konzert in Gaggenau, Agenturchef Dennis Gissel ist auch heute noch ein wenig stolz auf diesen Coup. Im Hier und Jetzt freuen sich Gissel und Gerngroß auf Donnerstag, 4. August, wenn Sänger Becker an den großen Meister erinnert.

> Tag zwei. Die Neunziger kehren zurück: Wer in den 1990ern Kind oder Jugendlicher war, kennt Captain Jack, Masterboy und Chris Nitro – oder er ist selten aus dem Haus gekommen. Wird der Abend mit den Größen von Eurodance und Co. also ein Fest für Menschen um die Vierzig? Demi-Mann Gerngroß widerspricht: "Das Publikum ist bei 90er-Partys erfahrungsgemäß bunt gemischt. Weil die Samples von damals auch in zeitgenössischen Songs vorkommen, sind sie auch vielen jüngeren Menschen vertraut." Er freut sich auf den Moment, in dem es heißt: "Heyo, Captain Jack!". Denn: "Die Stimmung bei solchen Partys ist phänomenal." Hieran werden sich aber wirklich nur die "Älteren" erinnern: Captain Jack ist auch in der früheren Weinheimer Diskothek "Downtown" aufgetreten. Demi richtet den 90er-Abend am Freitag, 5. August, mit dem Radiosender "Sunshine Live" aus.

> Tag drei. DJ Olde heizt ein: "Dieser Abend ist wohl tatsächlich eher etwas für die jungen Leute", sagt Daniel Gerngroß. Denn am Samstag, 6. August, kommen der Jugend-Rundfunksender Big FM und DJ Olde. Demi ist indes auch von dieem Künstler begeistert: Den DJ qualifiziere nicht nur die Zusammenarbeit mit internationalen Stars, sondern auch die Tatsache, dass er sein Handwerk von der Pike auf gelernt habe. DJ Olde hatte schon bei "Beat and Eat" 2021 überzeugt.

> Was anders ist als im letzten Jahr: Ist das diesjährige Festival auch sonst eine Wiederholung von 2021? "Ja und nein", sagt Gerngroß: "Wir haben Elemente des letzten Jahres übernommen. Die Bewirtung am Sitzplatz ist zum Beispiel gut angekommen." Damals bekam man eine "Beatbox", in der sich ein Menü und Getränke befanden; wer wollte, konnte über einen Online-Shop nachordern. Dieses Jahr ist die Box nicht ans Ticket gekoppelt, sondern eine Option. Außerdem gibt es mehr Platzkategorien als 2021, als Liegestühle und Picknickdecken zu Verfügung standen. So bietet Demi dieses Mal Stehplätze an, Plätze auf Liegestühlen sowie Party-Lounges für Gruppen von jeweils zehn Menschen. Beim Joe-Cocker-Abend geht es mit 32,49 Euro los (Stehplatz). Wenn die Zehner-Lounge gebucht wird, sollten alle da sein: Diese kostet 1309,99 Euro. Bei der 90er-Party und DJ Olde gibt es zudem VIP-Karten für die Bühne.

> Die Zahl der Besucher: Hier kommt es auf die Corona-Verordnungen an, die bis dahin gelten. "Wir sind flexibel", so Gerngroß. Sofern es Corona zulässt, soll es in der Stehplatz-Kategorie Essens- und Getränkestände geben, an denen sich die Besucher selbst versorgen können.

> Wo es Tickets gibt: Wie 2021 über die Webseite www.beatandeat.net. Der Vorverkauf läuft seit Mittwoch. Die Festivalabende beginnen jeweils um 19 Uhr, das Schlossparkgelände öffnet um 17.30 Uhr.