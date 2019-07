Weinheim. (keke) Licht und Schatten förderte auf der jüngsten Gemeinderatssitzung der Bericht über den Vollzug des Haushaltsplans 2019 zutage. "Kurzfristig", so die Verwaltungsspitze, sieht die Lage "besser aus als erwartet". Anstelle eines Minus in Höhe von 3,7 Millionen Euro rechnet Kämmerer Jörg Soballa aktuell mit einem Minus von "nur noch" 3,2 Millionen Euro. Was seinen Hauptgrund in gestiegenen Steuereinnahmen und höheren Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung hat.

Aber auch die Gewerbesteuereinnahmen mit einem Plus von einer Million Euro als "dickstem Brocken" entwickelten sich "erfreulich", so OB Manuel Just. Unter dem Strich bleibe aber dennoch ein Negativ-Saldo, dämpfte Soballa jegliche aufkommenden Anwandlungen von Euphorie. "Wir fahren konservativ." Auf die Jahre 2020 bis 2022 hochgerechnet, fehlten bis zu 6,3 Millionen Euro.

Dennoch sei das Ergebnis ermutigend, befand Günter Bäro (FW). Die Zahlen sprächen für eine sorgfältige Kassenführung und ein gestiegenes Kostenbewusstsein innerhalb der Verwaltung. Aus dem Bericht lasse sich herauslesen, dass es "ganz gut läuft", befand Matthias Hördt (Die Linke). "Und das, obwohl kein neues Gewerbegebiet dahinter steht", mochte er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Mit Blick auf einen deutlichen Einbruch bei den Erträgen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer hatte zuvor bereits Stadtrat Rudolf Large seinen warnenden Zeigefinger erhoben. Aus Sicht der SPD-Fraktion sei es deshalb umso wichtiger, weiterhin Maßnahmen zu vermeiden, die sich negativ auf die Anzahl der Gewerbesteuerzahler in Weinheim auswirken würden. Ohne eine tiefer gehende Aussprache verlängerte der Gemeinderat den Durchführungszeitraum für das Sanierungsgebiet "Am Hauptbahnhof" bis Ende 2020. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten alle noch ausstehenden Maßnahmen in dessen Umfeld einschließlich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und der Park-and-Ride-Flächen abgeschlossen sein.

Ohne Gegenstimmen beschlossen wurde die erweiterte Sanierung der Friedhofsmauer in Heiligkreuz. Rund 90.000 Euro an Kosten verursacht hier die Gewährleistung der Standsicherheit. Auf gutem Weg befindet sich Weinheim, was den Ausbau von kostenlosem WLAN betrifft. Die Stadt habe sich nicht nur um Aufnahme in das EU- Förderprogramm beworben, sondern mittlerweile auch den Zuschlag für 15 Hotspots erhalten, beantwortete Just eine diesbezügliche Anfrage von Carola Meyer (CDU). Derzeit prüfe man im Rathaus, welche Standorte hierfür ausgewählt werden. Den "wenig guten Zustand" der Kneipp-Anlage im Exotenwald beklagte Cornelia Münch-Schröder (GAL). Das Wasser im Tretbecken sei zu warm. Der zuführende Bach sorge derzeit für zu wenig Nachschub, beschied Erster Bürgermeister Torsten Fetzner. Als "wenig sinnvoll" erachte er den Vorschlag, Trinkwasser in den Bach zu pumpen, um den gegenwärtigen Zustand zu ändern.

Der Nachfrage von Carsten Labudda (Die Linke) nach einem Handlauf am Treppenauf- und -abgang zum Mahnmal für die Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung versprach Just eine baldige Realisierung.

Angesichts der in Folge des Klimawandels auftretenden "dramatischen" Schädigungen des Waldes forderte Uli Sckerl (GAL) eine baldige Begehung durch den Land- und Forstwirtschaftsausschuss. Auch in diesem Falle sagte Just Überlegungen zu, welche Maßnahmen zum Erhalt des Baumbestandes ergriffen werden können.

Schließlich scheint auch Bewegung in Sachen "Bauruine am Postknoten/B 3" zu kommen. Ein neuer Eigentümer des "vor sich hin gammelnden Rohbaus" ist gefunden. Auf Seiten der Stadt zeigt man sich zuversichtlich, dass es, ob Abriss oder Weiterbau, "bald weitergeht".