Weinheim. (RNZ) Es ist einer der schönsten Weihnachtsmarktplätze der Region. Die einzigartige Atmosphäre auf dem Historischen Weinheimer Marktplatz unterhalb von Schloss und St.-Laurentius-Kirche, mit den beiden beleuchteten Burgen im Blick, lockt in jedem Jahr viele Besucher aus der Region an. Auch in diesem Jahr werden dort mehr als 60 Buden, Stände, Karussells und andere Anbieter adventlicher Geschenke die Gäste begrüßen.

„Es ist uns wieder die richtige Mischung gelungen“, erklärt Carmen Hau, die Sprecherin der Marktplatz-Initiative. Auch diesmal konnten sich die Organisatoren eine breit gestreute Mischung an Buden und Ständen aussuchen, denn der Andrang der Aussteller ist groß. Die urigen Holzhütten, die dem Weihnachtsmarkt ein niveauvolles Ambiente geben, wurden dieses Jahr in einem Integrationsprojekt von der Lern-Praxis-Werkstatt renoviert. Jetzt sehen sie schöner aus als je zuvor.

Der Weinheimer Weihnachtsmarkt findet wie immer an den Wochenenden des Zweiten, des Dritten und des Vierten Advents statt, also dieses Jahr jeweils am 7. und 8. Dezember, am 14. und 15. sowie am 21. und 22. Dezember. Der ebenfalls traditionelle Weinheimer Bauernmarkt weicht an diesen Wochenenden auf den Dürreplatz an der Weinheim Galerie aus.

Der Weinheimer Weihnachtsmarkt ist am Eröffnungssamstag bis 21 Uhr offen, dann jeweils samstags von 13 bis 20 und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Auf dem Marktplatz kommen Geschenke, Kunstwerke und Basteleien besonders gut zur Geltung. Unter den Anbietern befinden sich auch Vereine, die mit Selbstgebasteltem und Selbstgebackenem ihre Jugendkasse aufbessern.

„Bei uns stimmt die Mischung zwischen Profis und Ehrenamtlichen“, findet Carmen Hau. Seit einigen Jahren weitet die IG Marktplatz das Programm aus, das auf einer kleinen Bühne unterhalb der St.-Laurentius-Kirche geboten wird. Zum Beispiel treten ein Gospelchor und Posaunenchöre auf, die Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen.

Am vierten Advent um 18 Uhr hält der Oberbürgermeister seine traditionelle Weihnachtsansprache, danach singen die Besucher gemeinsam Weihnachtslieder. Es ist das erste Mal für OB Manuel Just, der im Mai sein Amt angetreten hat. Der Weihnachtsmarkt ist wieder Teil der Reihe „Weinheim im Advent“, bei der eine Vielfalt von vorweihnachtlichen Aktivitäten gebündelt ist.

Dazu gehören auch Stadtführungen durch das weihnachtliche Weinheim, bei denen Stadtführer Franz Piva erzählt, wie die Menschen früher Weihnachten gefeiert haben. Sie finden jeweils an den Weihnachtsmarkt-Samstagen statt, Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr am Marktplatz-Brunnen. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, gibt es eine Wiederholung, ebenfalls um 15 Uhr.

Hierzu nimmt die Tourist-Info am Marktplatz Anmeldungen entgegen unter Tel. 0 62 01/ 8 26 10 oder per E-Mail an tourismus@weinheim.de. Weitere Infos und das genaue Programm gibt es auch im Internet unter www.weinheim.de. Übrigens: Sonntags ist das Parken in Weinheim auf den öffentlichen Parkplätzen kostenfrei.

Weihnachtsmärkte in Weinheim finden auch in den Ortsteilen statt. Eine besondere Attraktion ist zudem die Eisbahn, die im Atrium in der Bahnhofstraße bis in den Februar nächsten Jahres geöffnet ist. Hier finden Schlittschuhlaufen und Eisstock-Schießen statt.