Weinheim. (web) Wohnungen zu fairen Preisen und Plätze für die Kinderbetreuung: Weinheim benötigt beides, und am Mittwoch treffen beide Thematiken im Ausschuss für Umwelt Technik und Stadtentwicklung (ATUS) aufeinander. Im ersten von sechs Tagesordnungspunkten befassen sich die Fraktionen und deren Berater für Baufragen mit dem Gebiet "Westlich Hauptbahnhof" – und dort mit dem Gebäude, in dem bis Mitte 2021 die Bach-Schule beheimatet ist.

Obwohl die Schule dann ins "Schulzentrum Weststadt" zieht, soll das Gebäude zunächst erhalten bleiben, um im Verwaltungstrakt und einem Teil der Pavillons 100 Plätze für die Kinderbetreuung unterzubringen. Der ebenfalls mit der Thematik befasste Kinder- und Jugendbeirat hat letzte Woche einstimmig dafür plädiert; die bindende Entscheidung für oder gegen das rund 800.000 Euro teure Projekt trifft der Gemeinderat am Mittwoch, 22. Juli. Mit Blick auf Forderungen nach einem Erhalt des Schulstandorts hat die Verwaltung signalisiert, dass im Rest des alten Schul-Gebäudes zumindest eine Grundschulzweigstelle ihren Platz finden könnte – sofern dies erforderlich wird.

Die Kehrseite der Medaille wäre, dass sich die Entwicklung des Schulareals und der Nachbargrundstücke in ein Wohngebiet mit einem 20-prozentigen Anteil an Sozialwohnungen verzögert. Apropos Nachbargrundstücke: Im ATUS diskutieren die Lokalpolitiker auch, ob das Bauhofgelände (früher: Schlachthof) eine potenzielle Konversionsfläche ist. Der Bauhof müsste dann verlegt werden. Die Verwaltung plädiert dafür, ihn im Westen zu lassen und eventuell zu verkleinern. Aber die Fraktionen entscheiden. Das tun sie auch bei einer Bauanfrage der Stadtwerke, die das markante frühere Umspannwerk an der RNV-Haltestelle Stahlbad in Wohnungen umbauen möchten.

Info: Die öffentliche Sitzung des ATUS beginnt am Mittwoch, 15. Juli, 19 Uhr, in der Stadthalle. Zuvor, um 18 Uhr, tagt dort der Hauptausschuss.