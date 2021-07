Weinheim. (web) Es ist ein Ort, an dem Stadtgeschichte geschrieben wurde: In dem Gebäude des früheren G.U.P.S.-Hotels am Rand des Stadtbezirks Waid kamen im August 2015 die ersten Geflüchteten unter. Zuvor hatte der Rhein-Neckar-Kreis den Bau für die vorläufige Unterbringung von Menschen angemietet. Natürlich war es nicht die erste Flüchtlingsaufnahme in der langen Weinheimer Stadthistorie, aber die erste in der Zeit des vergleichsweise großen Migrantenzugangs Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Sechs Jahre später steht das Gebäude leer, und es drängt sich mehr und mehr die Frage auf, wie es weitergeht in der Eisleber Straße.

Mietvertrag mit Kreis beendet

Erster Bürgermeister Torsten Fetzner informierte nun darüber, dass der Eigentümer mit einer Idee an die Verwaltung herangetreten sei: Es sollte eine Pflegeeinrichtung werden, deren Betrieb ein externer Anbieter übernehmen wollte. Dies sei aber leider nicht möglich, so Fetzner. Der in diesem Bereich gültige Bebauungsplan lasse eine Pflegeeinrichtung ebenso wenig zu wie die Tätigkeiten der benachbarten Gewerbebetriebe. Doch selbst wenn es diese baurechtlichen Hindernisse nicht gäbe, würde eine derart abgelegene Lage für eine Pflegeeinrichtung wohl kaum Sinn ergeben, so der Erste Bürgermeister.

Die Stadtverwaltung sei aber nicht untätig geblieben, betont er. Dem Eigentümer seien Alternativen vorgeschlagen worden. Dazu zählen eine Rückkehr zur ursprünglichen Nutzung des Gebäudes als Hotel, aber auch Ideen wie die Einrichtung von Büros oder eines Zentrums für Existenzgründer. Er und seine Mitarbeiter im Technischen Dezernat blieben am Ball, auch um einen Leerstand und dessen städtebauliche Folgen zu verhindern, betonte Fetzner.

Die Sache mit der Pflegeeinrichtung ist keineswegs der erste Gedanke, der sich mit dem Gebäude und dessen Nutzung auseinandersetzt. Das bestätigt auch Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises. Mit dem Abnehmen der Geflüchtetenzahlen – nicht weltweit, aber in Deutschland – hatte der Kreis das Gebäude immer weniger ausgelastet und schließlich ganz geräumt. "Die letzten Flüchtlinge sind dort im September 2019 ausgezogen", so Hartmann. Das Mietverhältnis des Kreises mit dem Gebäudeeigentümer lief indes erst mal weiter, die Kreisbehörden drangen folglich auf eine alternative Nutzung des Hauses.

Eine der damaligen Ideen bestand darin, die Anmietung des alten Hotels an die Stadt Weinheim zu übertragen. Diese hätte dort eine Anschlussunterbringung einrichten können, ebenfalls für Menschen mit Fluchterfahrung. Laut Fetzner setzten sich die Stadtverantwortlichen intensiv mit diesem Vorschlag auseinander, ließen ihn aber letztlich fallen: Die Räume und insbesondere die Raumaufteilung erwiesen sich als ungeeignet für eine Anschlussunterbringung, in der aufgrund besserer Bleibeperspektiven der Integrationsgedanke noch mal wesentlich stärker im Vordergrund steht als bei einer vorläufigen Unterbringung. Dem Kreis gelang es schließlich, aus dem Vertrag mit dem Eigentümer herauszukommen: "Das Mietverhältnis wurde mit Aufhebungsvertrag zum 3. Januar dieses Jahres aufgelöst", so Hartmann.