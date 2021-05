Von Max Rieser

Weinheim. Es ist die Angstvorstellung jedes Supermarktangestellten: Ein Kunde versucht zu stehlen und zieht, als er angesprochen wird, ein Messer. So ist es am 14. November 2019 im damals noch existierenden "Hit"-Markt im "Drei-Glocken-Center" geschehen. Fast eineinhalb Jahre später findet am Freitag der Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Mannheimer Landgericht statt.

Gegen Abend soll Richard Z. im damaligen Markt eine Tasche mit mehreren Flaschen Bacardi-Rum gefüllt haben. Diese habe er später verkaufen wollen, um sich von dem Geld Drogen zu beschaffen. Als eine Kassiererin fragte, was in der Tasche sei und ob er eine Quittung habe, soll Z. die Flucht ergriffen haben. Zwei Mitarbeiter seien ihm nachgeeilt. Im Laufe der Flucht soll Z. ein Multifunktionstaschenmesser mit einer acht Zentimeter langen Klinge gezogen und seinen Verfolgern gedroht haben, sie "abzustechen". Als die Polizei eintraf, hätte Z. zunächst auch die Beamten bedroht und schließlich angekündigt, sich selbst das Leben zu nehmen. Durch Einsatz von Pfefferspray sei es gelungen, den Mann zu überwältigen. Ein toxikologisches Gutachten ergab, dass der Verdächtige einen Blutalkoholwert von 0,69 Promille aufwies und unter dem Einfluss von Cannabis stand.

So wird der Tatverlauf in der Anklageschrift dargestellt, die der Vorsitzende Richter, Michael Pfau, zu Beginn verliest. Der Vorfall in Weinheim war bei Weitem nicht Zs. erste Tat. Allein für die Aufzählung des 48 Punkte starken Strafregisters braucht der Richter gute 20 Minuten. Diesmal lautet der Verdacht auf besonders schweren Diebstahl.

Die Eröffnung Ende 2014. Foto: Dorn

Man könnte meinen, man habe es mit einem Gangster zu tun. Der kleine, weißhaarige, zahnlose Mann auf der Anklagebank gibt allerdings ein anderes Bild ab. Er wirkt verhärmt, schwach, abwesend und müde. Häufig muss er mehrmals angesprochen werden, bis er reagiert. Auch das Gericht formuliert die Fragen an ihn meist eher wie an ein Kind. Zs. Geschichte ist die eines Menschen, der es nie geschafft hat, den Weg aus der Abwärtsspirale von Drogensucht und Beschaffungskriminalität zu finden. Er beginnt mit: "Ich bin 1956 geboren, in Fürth im Odenwald, da werden die Ohren kalt."

Der Sohn eines Schreiners und einer Hausfrau begann mit 19 Jahren mit dem Konsum von Cannabis. Als er in den 1970er Jahren des Gymnasiums verwiesen wurde, hätte er sich der "Flower-Power"-Bewegung zugewandt. Von Haschisch sei er zu LSD und dann zu Kokain und Heroin gekommen – was seither sein Leben bestimmt. Er sei viel gereist. Nach Deutschland sei er gekommen, um zu arbeiten und sich seine "Urlaube" zu finanzieren. Bei einem seiner zahlreichen Gefängnisaufenthalte habe er eine Ausbildung zum Schreiner begonnen und diese nach der Haft abgeschlossen, sagt er. Doch die Fakten aus den Akten halten auch dieser Behauptung nicht stand.

Er habe auch als Taxi- und Lkw-Fahrer, Dachdecker und Schweißer gearbeitet. Oft habe das Geld nicht mal für Essen gereicht, weil er alles für "Stoff" ausgegeben habe. So sei es immer wieder zu kriminellen Handlungen gekommen. Die von Pfau aufgezählten Taten aus der Akte bestätigen das. Diebstahl, Hehlerei, Einführung und Handel von Betäubungsmitteln und Hausfriedensbruch sind nur einige der Punkte, die meisten mit dem Zusatz "Tat aufgrund von Drogenabhängigkeit begangen" enden. Dass er nach dem vermeintlichen Diebstahl in Weinheim mehrere Tage in der Psychiatrie in Heppenheim verbracht hat, daran erinnert er sich nicht.

Zwei Therapien hätten nicht angeschlagen. Die einzige Zeit, in der er "clean" gewesen sei, sei die im "Knast" gewesen. Aus Entzugsprogrammen sei er immer wieder geflogen, weil er sich nicht an die Auflagen hielt. Im ehemaligen Elternhaus, in dem seine Schwester lebt, habe er lebenslanges Wohnrecht in einer separaten Wohnung. Zu seinem Bruder habe er keinen Kontakt, zu seiner anderen Schwester nicht mehr, seitdem er ihr Auto entwendet hatte. Aktuell sitzt der Angeklagte eine andere Haftstrafe in Darmstadt ab. Laut einem Gutachten kommt ein regelmäßiger Job für Z. eher nicht mehr infrage, weil es ihm an Arbeitstempo fehlt.

Zur Zeit der Tat im "Hit"-Markt sei er auf Entzug gewesen. Den entwendeten Schnaps wollte er an ein Frankfurter Bordell verkaufen, das ihm regelmäßig Geld für Diebesgut gegeben habe. Von dem Geld wollte er sich Heroin kaufen, wofür er zu jener Zeit rund 30 Euro am Tag brauchte.

Die ersten Zeugen, eine Kassiererin und zwei Mitarbeiter des Supermarkts, bestätigen diese Eindrücke. Der Angeklagte habe stark betrunken gewirkt, gelallt, kaum gehen können. Nachdem er einige Meter über den Parkplatz geflüchtet sei, sei er gefallen. Die Frage von Richter Pfau, ob sie Angst gehabt hätten, verneinen alle. Er habe zwar ein Messer gehabt, aber nicht den Eindruck gemacht, als sei er in der Lage, jemandem etwas anzutun. Die Aussagen der beiden Polizisten, die Z. festnahmen, weichen davon ab. Eine Beamtin sagt, Z. habe nicht betrunken gewirkt, sei entschlossen mit dem Messer auf sie zugegangen, habe Stichbewegungen in ihre Richtung gemacht und sei dann über einen 1,50 bis zwei Meter hohen Zaun gestiegen, um sich davonzumachen. Als der anwesende psychiatrische Sachverständige ungläubig fragt, ob der Zaun wirklich so hoch sei, stellt sich heraus, dass es eher knapp ein Meter war. Zum Schluss habe der Angeklagte angekündigt, sich etwas antun zu wollen, da er nicht mehr ins Gefängnis wolle. Er habe sich das Messer an Bauch, Hals und Auge gedrückt. Der Vorgang hätte sie schockiert, sie sei mehrere Tage "sehr mitgenommen" gewesen.

Ob nun zwei, drei oder bis zu zehn Flaschen Rum wegkamen, darüber herrscht Uneinigkeit. Der Richter will wissen, ob Z. noch Pläne für sein Leben habe. Immerhin bestehe die Möglichkeit, ihn in einer Entzugseinrichtung unterzubringen, wenn er für den Entzug bereit ist. Eine richtige Antwort kommt nicht. Sicher ist sich Z. nur, dass er nicht in die "Klapse" will. Er sehe ein, dass er sich verantworten muss.

In einer Pause unterhalten sich der psychologische Gutachter, Zs. Verteidiger und der Staatsanwalt über die Zukunft des Angeklagten: "Was macht man mit so einem?" Im Raum steht offenbar die Unterbringung in einer eher geschlossenen (Pflege-)Einrichtung, da ein Rückfall wahrscheinlich ist. Wie es weitergeht, steht nach dem ersten Prozesstag noch nicht fest. Am Dienstag soll der psychiatrische Sachverständige Peter Gass aussagen. Am Donnerstag folgen die Plädoyers, am Freitag, 7. Mai, gibt die Kammer ihre Entscheidung bekannt.