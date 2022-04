Weinheim. (web) Sebastian Kerner hat sich entschieden: "Ich persönlich halte die Maske angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens für das kleinste aller Übel, aber bei der Kundschaft setze ich auf Freiwilligkeit und Vernunft", so der 38-jährige Inhaber des Herrenmodegeschäfts Englert in der Innenstadt und Zweite Vorsitzende des Einzelhändlervereins "Lebendiges Weinheim".

Bekanntlich sind am Sonntag in Baden-Württemberg nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen ausgelaufen, darunter die Maskenpflicht in Geschäften. Die Hotspotregelungen kommen im Südwesten der Republik ebenfalls nicht zur Anwendung. Theoretisch könnten Einzelhändler wie Kerner dennoch an der Maskenpflicht festhalten – und sie über die Anwendung ihres Hausrechts durchsetzen. Aber das möchte der Modehändler nicht. Bislang bestehe ohnehin nicht der geringste Anlass dazu: "Die allermeisten Kunden, die heute da waren, trugen ihre Mund-Nasen-Bedeckungen. Als ich heute Morgen kurz im Drogeriemarkt nebenan war, liefen ebenfalls alle mit Maske herum", berichtet er.

Wobei auch er vermutet, dass manche vielleicht noch gar nichts wissen von der erneuten Änderung der Regeln. Er trägt bei der Arbeit jedenfalls weiter eine Maske.

"Wenn ich mir eine Corona-Infektion einfangen würde, wäre das für mich so etwas wie ein doppelter Fußbruch: Ich müsste den Laden eine ganze Weile dichtmachen, und das ohne Kompensation", sagt er. Und: "Es herrscht ja kein Maskenverbot." Selbstverständlich will er niemandem Vorschriften machen. Aber er selbst halte die Maske weiter für ein probates Mittel, "bis klar ist, wohin die Reise beim Infektionsgeschehen geht".