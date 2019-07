Von Philipp Weber

Weinheim. Alexander Erg fasst es halb im Scherz, halb im Ernst zusammen: "Wir hatten ein Horror-Wochenende." Schuld daran seien ein "paar kleine Defekte", so der Geschäftsführer der TSG Weinheim. Der Sportverein betreibt das Waldschwimmbad im Grundelbachtal, Sportschwimmer wie Erholungssuchende strömten am Sonntag dorthin. Doch der Badebetrieb war bereits am Sonntagmittag beendet. Ein Wasserrohrbruch in der Nacht zuvor hatte die Steuerung für die Pumpenanlage lahmgelegt. "Deshalb konnten wir die erforderliche Wasserqualität nicht mehr gewährleisten", erläutert Erg die Maßnahme, die zugleich auch das "Nationale Schwimmfest der TSG Weinheim" vorzeitig beendete. Erst am gestrigen Montag nahm das Bad seinen Betrieb wieder auf.

Planschbecken könnte am Mittwoch angeschlossen werden

Der "Horror" hatte indessen schon am Freitag begonnen: Ausgerechnet kurz vor dem Wochenende fiel die Pumpe für das Planschbecken aus. "Wir gehen davon aus, dass auch dieses Gerät am Mittwoch wieder funktioniert", so TSG-Geschäftsführer Erg. Das Problem ist, dass das betroffene Pumpenmodell in ganz Deutschland nicht mehr vorrätig ist. In den Niederlanden hatten die Verantwortlichen Glück. "Die Pumpe soll per Express kommen, sobald sie da ist, schließen wir sie an", verspricht Erg. Wäre die Pumpe auch im Nachbarlandland nicht mehr vorrätig gewesen, hätte es wohl Wochen gedauert: Die TSG hätte das Gerät beim Produzenten neu anfertigen lassen müssen.

TSG-Schwimmer hatten "Horror-Wochenende"

Unabhängig von diesem Problem traten in der Nacht auf Sonntag weitere Schwierigkeiten auf. "Als der Betriebsleiter am Sonntagmorgen ins Bad kam, stand das Technikgebäude einen halben Meter tief unter Wasser", schildert Erg. Über Nacht war ein Wasserrohr geborsten. Die Folge: Die Luftdruckanlage, die die Pumpen steuert, fiel zunächst aus. Erg: "Die Anlage war erst einmal stillgelegt. Damit war es auch nicht möglich, die Wasserqualität zu steuern." Folglich mussten die Verantwortlichen den Badebetrieb am Mittag einstellen.

Die Besucher hätten Verständnis dafür gezeigt, so der TSG-Geschäftsführer. "Die Leute haben eingesehen, dass wir bei der Wasserqualität keine Risiken eingehen dürfen." Als letzte Alternative wäre - theoretisch - eine Chlorierung von Hand infrage gekommen. Doch wenn Hochbetrieb herrscht, sollte kein Angestellter mit Chlorbehälter zwischen den Besuchern herumlaufen. Zumal diese Methode heute ohnehin kaum noch praktiziert wird. Der eine oder andere Sportschwimmer war dagegen unglücklich: Schließlich kommen zum "Nationalen Schwimmfest" der TSG sehr leistungsorientierte Sportler aus ganz Süddeutschland. Erg schätzt, dass etwa ein Drittel des fürs ganze Wochenende angesetzten Schwimmfests ausfiel. Da die Athleten ihre Startgelder bereits gezahlt hatten, muss die TSG diese nun zurückerstatten. Apropos Geld: Wie hoch der Schaden ausfällt, vermag Erg nicht zu sagen. "Die Fachfirmen haben erst angefangen."

Bereits am Wochenende hatten Mitarbeiter von Weinheimer Betrieben Hand angelegt, unter anderem bei der Sicherung der Elektrik. Die Pumpenanlage ist inzwischen wieder in Betrieb, wenn auch leicht eingeschränkt: "Vier von fünf Filteranlagen laufen." Für den Normalbetrieb reiche das auf jeden Fall, so Erg: "Damit können wir die Wasserqualität aufrecht erhalten." Die Firmen und die TSG versuchten aber weiter, auch die Pumpen der fünften Filteranlage in Gang zu bekommen.

Mit den Temperaturen und der zuletzt hohen Besucherfrequenz hätten die Schäden indes nichts zu tun, betont Erg. Auch das Alter des "Turnerbads" habe nicht den Ausschlag gegeben. Das Badgelände gibt es zwar seit 105 Jahren, die Technik aber erst seit 15 Jahren. Die TSG will dennoch reagieren: "Wenn die Saison vorbei ist, wollen wir Einzelteile wie etwa Dichtungen unter die Lupe nehmen", so Erg. Die Wasserqualität im Waldschwimmbad sei aber weiter hervorragend. "Das bestätigen uns auch die zuständigen Aufsichtsbehörden."