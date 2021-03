Weinheim. (RNZ) In der Betrachtung seines alltäglichen Umfelds setzt der Mensch vieles als selbstverständlich voraus, schreiben Aktive der Bürgerinitiative gegen die gewerbliche Erschließung der Breitwiesen. Dinge sind da, waren immer da – denkt man sich. Ein Beispiel: Ein Marktplatz in Weinheim entstand, weil im Jahre 1000 Kaiser Otto III. dem Kloster Lorsch das Recht verlieh, an diesem Ort einen Handelsplatz einzurichten. Der heutige Marktplatz-Standort ist ein beliebter Treff. 1849 hat Freiherr Christian von Berckheim begonnen, den Exotenwald anzulegen. Er umfasst rund 170 Arten aus aller Welt. Rundwege locken heute Spaziergänger und Erholungsbedürftige.

Heutzutage sind all diese Einrichtungen selbstverständlich. Es gibt aber noch etwas, das älter ist und genauso zu Weinheim gehört: die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Fläche und Tierhaltung. Geografisch liegen Weinheim und das Umfeld in weiten Teilen auf Lösslehm. Darüber hinaus verlaufen hier Sandadern, die aus alten Wasserläufen entstanden sind.

In alten Niederschriften finden sich Eintragungen bis 1462. Damals gehörte das Weschnitzgebiet nach der Schlacht bei Seckenheim für 150 Jahre zur Kurpfalz. In Weinheim wurden die Wiesen über ein Wässerwiesensystem bewirtschaftet. In der neueren Geschichte gab es 1944 noch 92 Milchkuhhalter. Um 1952 existierten 14 Höfe auf städtischen Allmendflächen in der Waidsiedlung, 1953 acht Höfe um die Bertleinsbrücke. Vier davon waren "Flüchtlingsbetriebe". Errichtet und finanziert wurden die Aussiedlungen durch die Landsiedlung Baden-Württemberg. Es folgten private Ansiedlungen bis in die 1980er-Jahre. Bis zu dieser Zeit hatten sich drei Bauernverbände gebildet, die 1987/88 fusionierten. 1987 existierten noch 20 Milchkuhhaltungen – aktuell gibt es noch zwei in der Kernstadt.

Neben der Kuhhaltung prägt die Ackerkultur das bäuerliche Leben. Angebaut werden Mais, Wintergetreide wie Winterweizen und Wintergerste und seit Neuerem auch Winterhafer. Nach wie vor, aber in abnehmender Menge, werden Zuckerrüben angebaut. Darüber hinaus hat ein Betrieb Raps. Neben Sojabohnen produzieren die Landwirte Futterarten wie Weidelgras und Luzerne. Über Zwischenfruchtpflanzungen wird der Boden multipel genutzt. Zwei Betriebe bauen zusammen auf rund sechs Hektar Kartoffeln an. Mit der Gründung des Obstgroßmarkts in den 1930ern hatte der Anbau von Obstbäumen zuerst einen Aufschwung erlebt. In den 1970ern ging es aufgrund eines massiven Preisverfalls bergab, nur einige Vollerwerbsbetriebe blieben.

Die Veränderungen in der Landwirtschaft seien augenfällig, findet die BI. Mitnichten sei es selbstverständlich, dass nach wie vor quasi vor der Haustür qualitativ hochwertige Lebensmittel produziert werden, so die BI. Kinder können hier noch vom Stecken der Kartoffel bis hin zum Kartoffelfeuer erleben, dass Pommes nicht in der Tiefkühltruhe wachsen. Durch Unterstützung der regionalen Hofläden, durch den Kauf heimischer Produkte und durch Verständnis für den Landwirt auf dem Traktor, der auch mal den Verkehr behindert, könnten Bürger dazu beitragen, dass die bäuerliche Tradition nicht ausstirbt. Sie gehört zu Weinheim dazu wie der Marktplatz und der Exotenwald.