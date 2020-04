Weinheim. (RNZ) Die Wiesenflächen rund um den Waidsee sind längst mit rot-weißem Band und Verbotsschildern versehen, um dort Ansammlungen von Menschen zu verhindern. Nun hat die Stadt Weinheim als zuständige Ortspolizeibehörde auch formal eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Aufenthalt an den wilden Seezugängen untersagt. Gerade die sogenannte Schweinebucht wird an lauen Frühjahrsabenden sonst gern genutzt, um sich zu treffen und ein wenig zu feiern.

Mit der Allgemeinverfügung haben Polizei und Ordnungsamt nun die Möglichkeit, ein Zuwiderhandeln mit einem Bußgeld zu bestrafen und Platzverweise zu erteilen. In der Verfügung heißt es: "Der Aufenthalt am See- und Uferbereich einschließlich der angrenzenden Liegeflächen, Grün- und Freiflächen sowie der Parkplätze am Waidsee ist untersagt."

Ein generelles Frischluft-Verbot bedeutet diese Allgemeinverfügung aber nicht: Eine Nutzung der Wege unter Einhaltung der Corona-Maßgaben, etwa der Zwei-Personen- und der Abstandsregel, bliebt für Spaziergänger und Jogger erlaubt. In der neuen Verfügung ist außerdem nun auch der Aufenthalt im Bereich des "kleinen Schlossparkes" rund um die Libanon-Zeder untersagt.

Update: Montag, 6. April 2020, 18.41 Uhr

Weinheim. (nip) Im Großen und Ganzen sind die Ordnungskräfte mit der Einhaltung der Coronaregeln in den vergangenen Tagen seit der Kontaktsperren-Verordnung in Weinheim zufrieden, wie jetzt Markus Böhm, der Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, bestätigte.

Wo es ging, hat die Stadt in den vergangenen Tagen mit technisch-baulichen Maßnahmen auch unrechtmäßigen Ansammlungen von Menschen vorgebeugt, in dem sie Spielplätze und Schulhöfe abgesperrt hat, aber auch zum Beispiel die Zufahrt zur Windeck sowie den Schlosspark. "Das geschieht nur, weil und wenn wir es für zwingend halten", erklärte jetzt Oberbürgermeister Manuel Just. "Einsicht ist immer besser als Ordnungsmaßnahmen", so das Stadtoberhaupt.

In diesem Sinne hat die Stadt in Absprache mit der Polizei und dem Rhein-Neckar-Kreis zum Wochenende nun auch die so genannte "Schweinebucht" am Waidsee abgesperrt, um dort Menschenansammlungen zu verhindern. An warmen Abenden wird die Wiese häufig für partyähnliche Treffen genutzt. Polizei und kommunale Ordnungskräfte ließen am Freitag keinen Zweifel daran, dass sie in den nächsten Tagen die "Schweinebucht" häufig kontrollieren und Verstöße gegen das Kontaktverbot ahnden werden. Der Bauhof hat das Areal mit Flatterband abgesperrt.

Die Spazierwege um den Waidsee bleiben geöffnet; natürlich gelten auch dort die aktuellen Coronaregeln, die Treffen von Menschen ab drei Personen, die nicht in einer Familie oder einem Hausstand wohnen, untersagen.