Bereits am Samstag startet am Waidsee die Badesaison – wenn auch unter Pandemiebedingungen. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Eines ändert sich wohl nie: Zur Eröffnung des Strandbads Waidsee zeigt sich das Wetter selten von seiner Sonnenseite. Auch in diesem Jahr zum Start der Badesaison am Samstag, 22. Mai, 9 Uhr, sind die Aussichten eher verhalten. Und es gelten auch spezielle Vorgaben, die von den Vorgaben der Corona-Verordnung Baden-Württemberg vorgegeben sind. Am wichtigsten dabei: Der Zugang ins Strandbad ist nur mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest oder durch Vorlage des Impf- oder Genesenen-Nachweises möglich. Testungen sind in Weinheim in einem der über 20 Schnelltestzentren möglich, die im Internet unter www.weinheim.de/corona aufgelistet sind.

Bis zu 2000 Badegäste können sich zur gleichen Zeit auf dem Gelände aufhalten. Zuvor sollte man im Internet reservieren und seine Karte kaufen – am einfachsten geht das über die kostenlose App "eTickets Weinheim" (im Appstore für Android und iOS erhältlich); das funktioniert auch am PC über https://weinheim.eticket-software. Dann erhält man einen QR-Code, der anschließend ausgedruckt oder an eine E-Mail-Adresse gesendet werden kann. Nur wer mit der Dokumentation seiner Daten einverstanden ist, erhält Zutritt zum Strandbad. Die Online-Reservierung kann bis zu drei Tage im Voraus erfolgen. Nach abgeschlossener Reservierung und Kauf erhält man für jedes erworbene Ticket einen personalisierten QR-Code. Dieser wird an der Kasse des Strandbads abgescannt und auf Gültigkeit überprüft. Als Zahlungsmethoden für beide Varianten werden Paypal, Kreditkarte und Paydirekt angeboten. Gekaufte Online-Tickets können nicht zurückgegeben oder erstattet werden.

Eine neue Regelung gibt es in dieser Saison für Personen, die keine technische Möglichkeit für den digitalen Ticketkauf haben, also weder Smartphone noch PC besitzen. Für sie steht täglich ein Kontingent von 100 Karten zum Verkauf mit gleichzeitiger Kontaktdatenerfassung direkt an der Strandbadkasse gegen Barzahlung bereit.

Auch in diesem Jahr ist der Einsatz von Saison- und Zwölfer-Karten wie auch Abend- und Verbundkarten nicht möglich. Vor 2020 erworbene Zwölfer-Karten behalten aber weiterhin ihre Gültigkeit und können eingelöst werden, sobald die Möglichkeiten hierfür wieder bestehen.

Der Eintrittspreis ins Strandbad beträgt vier Euro für Erwachsene (ermäßigt: zwei Euro); Familien zahlen acht Euro und Alleinerziehende vier Euro. Für Taucher werden neun Euro fällig, für Surfer und Stand-up-Paddler zehn Euro.

Für alle Gäste besteht Maskenpflicht im Eingangsbereich und in den Sanitär- sowie Wartebereichen des Strandbads. Die 1,50-Meter-Abstandsregel muss eingehalten werden. Die Duschen und Umkleiden im Hauptgebäude sind gesperrt – was nicht für den Außenbereich gilt, ebenso Spinde sowie Wertfächer. Schlauchboote, Luftmatratzen und andere aufblasbare Großspielgeräte, sind verboten (Ausnahme: Schwimmflügel im Nichtschwimmerbereich). Im Mai und September ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, im Juni, Juli und August täglich von 9 bis 20 Uhr. Der Einlass endet jeweils eine Stunde vorher.

Info: www.weinheim.de/strandbad.