Weinheim/Karlsruhe. (web) Das Verwaltungsgericht in Karlsruhe hat die Wahlanfechtungsklage von Friedhild Miller erwartungsgemäß zurückgewiesen. Die Karlsruher Richter hätten die Klage gegen die Gültigkeit der OB-Wahl als unzulässig und in der Sache unbegründet eingestuft, teilte die Stadt Weinheim am Freitagvormittag mit. Die Begründung steht noch aus.

Manuel Just (40, parteilos) hatte die Wahl mit 68,42 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Dauerkandidatin Friedhild Miller (49) brachte es nur auf 0,23 Prozent der Stimmen. Zunächst hatte sie Einspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt. Nachdem das Regierungspräsidium in Karlsruhe die Wahl für gültig erklärt hatte, war Miller vor das Verwaltungsgericht gezogen. Bereits nach der mündlichen Verhandlung am Montag kündigte sie an, eine Niederlage nicht hinnehmen und die nächste Instanz anrufen zu wollen.