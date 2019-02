Nina Bickei und ihre Familie sind weiter auf der Suche nach einer Wohnung. Bickei arbeitet im "Stern Depot" (r.o.), dessen Chefin einen Aufruf zur Hilfe gestartet hat. Am 14. August hatte auch die Feuerwehr in Bickeis Wohnung nichts mehr retten können. Fotos: Kreutzer (2)/zg

Nina Bickei und ihre Familie sind weiter auf der Suche nach einer Wohnung. Bickei arbeitet im "Stern Depot" (r.o.), dessen Chefin einen Aufruf zur Hilfe gestartet hat. Am 14. August hatte auch die Feuerwehr in Bickeis Wohnung nichts mehr retten können. Fotos: Kreutzer (2)/zg

Nina Bickei und ihre Familie sind weiter auf der Suche nach einer Wohnung. Bickei arbeitet im "Stern Depot" (r.o.), dessen Chefin einen Aufruf zur Hilfe gestartet hat. Am 14. August hatte auch die Feuerwehr in Bickeis Wohnung nichts mehr retten können. Fotos: Kreutzer (2)/zg

Von Günther Grosch

Weinheim. "Sie müssen sofort nach Hause kommen!" Nina Bickei und ihre sechsköpfige Familie wünschen sich nichts sehnlicher, als hätten sie diesen Satz nie gehört. Sie würden gern endlich aus ihrem Albtraum aufwachen. Doch es ist kein böser Traum, sondern bittere Realität, was der Familie vor knapp zwei Wochen widerfahren ist.

Ausgerechnet am letzten Tag ihres ersten gemeinsamen Urlaubs an der Nordsee erreichte sie der Anruf ihres Weinheimer Vermieters, dass das gesamte dreistöckige Reihenhaus in der Weststadt, ausgelöst offenbar durch einen defekten Schlauchanschluss der Warmwasserzuleitung, vom Dach bis in den Keller durchfeuchtet und auf längere Zeit nicht mehr bewohnbar ist.

Darüber hinaus sind auch das linke wie das rechte Nachbarhaus durch feuchte Wände und Wasser im Keller betroffen. "Ein Schock für uns alle", sagt Nina Bickei. "Alle", das sind ihr Ehemann Konrad, der als technischer Sachbearbeiter bei einem Kabelnetzbetreiber tätig ist, die Söhne Joshua (11 Jahre) und Colin (9) sowie das siebenjährige Zwillingspärchen Dominik und Isabel.

Die Schlaf- und Kinderzimmermöbel, von den Betten über die Regale bis zu den Schränken: "Alles ist nicht mehr zu gebrauchen", so die 41-Jährige, die halbtags als Verkäuferin arbeitet. Das aber noch weit größere Problem: "Wohin auf die Schnelle mit sechs Personen?" Die Jugendherberge war zu diesem Zeitpunkt voll belegt. Alternativen erwiesen sich als nicht praktikabel.

Schließlich "trennte" sich die Familie. Nina fand mit den Zwillingen bei ihrer Mutter in Viernheim Unterschlupf, während Papa Konrad mit den beiden anderen Kindern zu seiner Mutter zog: "Was allerdings keine Dauerlösung sein kann und nur jetzt während der Ferien machbar war." Schließlich gehen alle vier Kinder in Weinheim zur Schule.

Ein erster Lichtstreifen am Horizont für die Bickeis blitzte auf, als eine Nachbarin Verbindung zur katholischen Pfarrgemeinde St. Marien in der Weststadt und Gertrud Oswald vom dortigen Gemeindeteam aufnahm. Weil die Pfarrerswohnung derzeit leer steht, stellte die Pfarrgemeinde den Bickeis die Wohnung zunächst für die kommenden drei Monate zur Verfügung.

"Ein längerfristiges Mietverhältnis ist allerdings nicht möglich", so Nina Bickei, die dennoch froh darüber ist, überhaupt wieder mit ihrer gesamten Familie zusammen zu sein.

Ungelöst ist aber immer noch die Frage nach einer endgültigen Bleibe. Dass dies in Weinheim "keine einfache Sache" sein wird, ist den Bickeis bewusst. Hilfreich zur Seite steht ihnen dabei Ninas Arbeitgeberin vom "Stern Depot - Stoffe und Kurzwaren" in der Bahnhofstraße 18. Sie hat in den Schaufenstern des Geschäftes einen "dringenden Hilferuf" angebracht und diesen auch in sozialen Netzwerken gepostet."An alle Weinheimer!" heißt es da: "Heute brauche ich Eure Hilfe. Meine Mitarbeiterin Nina und ihre Familie haben einen Tag vor der Heimreise aus ihrem Urlaub die Nachricht erhalten, dass ihr Mietshaus nicht mehr bewohnbar ist. Die Familie braucht dringend eine Vier-Zimmer-Wohnung oder ein Haus in Weinheim. Bitte helft mit und teilt diesen Text, was das Zeug hält."

Unterstützung sicherten den Bickeis inzwischen Ahmed und Aysa Yeter aus der Weinheimer Nordstadt zu. Im Oktober 2014 waren auch sie von einem verheerenden Wasserschaden betroffen gewesen. Durch eine fehlerhafte Installation des Handwerksbetriebes war ihr gerade fertig renoviertes, aber noch nicht bezahltes Haus in der Moselstraße in eine Ruine verwandelt worden. Der Handwerker war nicht versichert. Die Yeters blieben auf dem kompletten Schaden sitzen (die RNZ berichtete). Dank einer beispielhaften Hilfsaktion Weinheimer Handwerksbetriebe, vieler freiwilliger Helfer sowie zahlreicher Geldspenden konnten die Yeters ihr Häuschen ein knappes dreiviertel Jahr später dennoch beziehen. "Nun wollen wir alle auch der Familie Bickeis helfen", appelliert Ahmed Yeter an die Weinheimer. Was auch Nina Bickeis bei allem Kummer wieder lächeln und zuversichtlicher in die Zukunft blicken lässt. Anfänglich hätte sie "am liebsten den ganzen Tag nur geweint", sich vor den Kindern aber zusammengerissen.

Info: Wer Familie Bickeis durch ein dauerhaftes Mietwohnungsangebot helfen kann, erreicht sie unter der Nummer 01 76/ 42 63 77 03 oder per E-Mail nina.bickei@t-online.de.