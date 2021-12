Von Philipp Weber

Weinheim. Oberbürgermeister Manuel Just bemühte eine Analogie aus der Sportwelt: Im Vergleich mit anderen Volkshochschulen im Land trete die VHS Badische Bergstraße permanent mit neun Spielern an, während andere auf volle elf Spieler zurückgreifen könnten: "Dann sollten wir uns so verhalten, dass unsere guten Leute nicht das Weite suchen." Just reagierte damit auf einen Einwand von Wolfgang Wetzel (FDP). Denn nicht nur der Liberale hatte in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche kritische Fragen in den Raum gestellt, als die Weinheimer Anteile an den Zuschüssen für die Volkshochschule und die Musikschule zur Entscheidung anstanden.

Verglichen mit 2020 und dem laufenden Jahr brauchen beide Einrichtungen in den kommenden beiden Jahren deutlich mehr Geld. 2022 veranschlagt Weinheim für die VHS 390.500 Euro, 2023 sind es nach gegenwärtiger Planung noch einmal 314.000 Euro. 2021 war man laut tabellarischer Aufstellung bei 221.000 Euro an (reinen) Zuschussanteilen gewesen. Der Betrieb der Musikschule schlägt 2022 mit knapp 410.000 Euro zu Buche. 2023 ist es noch einmal mal so viel. 2021 war man tabellarisch noch bei rund 388.000 Euro.

Das Kostenplus hat jeweils verschiedene Gründe. Bei der VHS gab es pandemiebedingte Defizite, die auch seitens der Mitgliedskommunen noch auszugleichen sind. Außerdem wird die Anstellung neuer Mitarbeiterinnen in der Programmbereichsleitung und im Bereich "Deutsch und Integrationskurse" notwendig. Dazu haben Mitarbeitende weitere Abschlüsse erreicht, sodass eine Eingruppierung in eine höhere Gehaltsstufe ansteht.

Bei der Musikschule schlagen vor allem Mehrausgaben zu Buche, die für die Umsetzung eines Digitalisierungskonzepts nötig sind. Will heißen: Die Lehrer sollen unter anderem nicht mehr mithilfe von privaten Laptops unterrichten müssen, wenn Präsenzunterricht nicht möglich ist. Auch das Musikmachen mithilfe digitaler Technik soll künftig eine größere Rolle spielen.

Beide Einrichtungen haben darüber hinaus Mehrausgaben zu bewältigen, die aus tarifrechtlichen Fragestellungen resultieren. Außerdem brauchen beide liquide Mittel (Puffer), um nicht auf Kassenkredite angewiesen zu sein.

OB Just und VHS-Leiterin Cristina Ricca warben intensiv um die Freigabe der Mittel. Die laut Verwaltungsangaben grob mit Weinheim vergleichbare VHS in Filderstadt (44.000 Einwohner) habe 26 Beschäftigte, während man in der Zweiburgenstadt und deren Umland mit elf auskomme, wies Ricca auf ein Spiel in Unterzahl hin, das selbst im Sport nicht möglich wäre. In Weinheim gebe es nicht mal eine stellvertretende Schulleitung.

Sie gab zu bedenken, dass es hier keine Deutsch- und Integrationskurse auf dem freien Markt gibt. Die VHS als gemeinnützige Einrichtung bestreite diese gesellschaftliche Aufgabe. GAL und SPD zeigten Verständnis für die Situation der Bildungseinrichtungen. Die Schaffung der 50-Prozent-Stelle in der Programmbereichsleitung sei "absolut notwendig", da diese die Verbesserung der Angebote in der beruflichen Bildung und im Digitalbereich erst ermögliche, so Sozialdemokrat Rudolf Large. Die zweite personelle Verstärkung bei den Integrationskursen sei ohnedies überfällig.

Carsten Labudda (Die Linke) ging einen Schritt weiter: Er hoffe, das Personal bei den nächsten Zuschussberatungen im Jahr 2023 weiter entlasten zu können, wenn sich die allgemeine Lage bis dahin entspannt. Genau die war jedoch der Grund, warum sich Doris Falter (Freie Wähler) im Namen ihrer Fraktion fragte, warum in derart unsicheren Zeiten über neues Personal diskutiert wird.

Heiko Fändrich (CDU) stimmte "mit Bauchgrummeln" zu – und mit der Ankündigung, dass angesichts der defizitären Haushaltslage irgendwann das Limit erreicht sei. Der Liberale Wetzel stieß sich an den Höhergruppierungen von Teilen der Mannschaft, während die fraktionsfreie Susanne Tröscher in der Gegenwart einen sehr unglücklichen Zeitpunkt sah, um "neues Personal aus dem Hut zu zaubern". Just räumte ein, dass es wohl ein Fehler war, erst jetzt – und damit in Zeiten der Pandemie und der damit verbundenen großen personellen Belastung – auf neue Stellen zu drängen. Aber es müsse sein.

Letztlich ließen sich zumindest die Fraktionen überzeugen: Die Zustimmung im Weinheimer Gemeinderat erfolgte bei einem Nein und einer Enthaltung.