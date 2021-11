Weinheim. (RNZ) Sportvereine und Einkaufszentren machen es längst vor, und auch der Volkshochschule "Badische Bergstraße" ist es nun gelungen, sich zwei Termine mit den Mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises zu sichern. Der erste ist bereits nächste Woche: am Mittwoch, 10. November, zwischen 14 und 19 Uhr. Der zweite Impftermin ist knapp vier Wochen später am Samstag, 4. Dezember, zwischen 10 und 16 Uhr. Beide Termine finden öffentlich in der VHS-Hauptstelle in der Luisenstraße 1 statt. Im großen Saal im Erdgeschoß baut das Impfteam seine Impfstraße auf.

Für beide Aktionen ist keine Anmeldung erforderlich. Darauf weist die VHS in einer Pressemitteilung hin. Interessierte sollten lediglich ein Ausweisdokument mitbringen, also den Personalausweis oder Reisepass. Empfohlen wird außerdem, die Krankenversicherungskarte und den Impfpass mitzunehmen. An beiden Tagen sind auch Auffrischungsimpfungen möglich. Verabreicht werden die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson.