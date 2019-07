Weinheim. (web) Dem 61 Jahre alten Autofahrer, den Unbekannte am Freitagnachmittag um 14 Uhr in der Mannheimer Straße angegriffen hatten, geht es offenbar wieder besser. Der Betroffene habe eine Platzwunde am Kopf davongetragen. "Er konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen", teilte ein Polizeisprecher am Montag gegenüber der RNZ mit.

Der 61-Jährige war vor einer roten Ampel aus seinem Auto ausgestiegen, um einen Smart-Fahrer zu Rede zu stellen. Dieser soll sich zuvor geweigert haben, den 61-Jährigen nach einem Spurwechsel einfädeln zu lassen. Dieser Streit veranlasste zwei Männer, ihren weiter hinten wartenden weißen Kombi zu verlassen, auf den 61-Jährigen einzuschlagen, um dann davonzufahren.

Der Betroffene kam ins Krankenhaus, nachdem sich Passanten um ihn gekümmert hatten. Auf die mutmaßlichen Täter gebe es derzeit keine neuen Hinweise, so die Auskunft des Polizeisprechers."Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Weinheim hat die weiteren Untersuchungen übernommen." Auch nach entsprechenden Presseveröffentlichungen hätten keine weiteren Zeugen gemeldet.

Laut Polizei ist einer der beiden Tatverdächtigen zwischen 30 und 40 Jahre, der andere zwischen 40 und 50 Jahre alt. Einer trug ein rot kariertes Hemd, der andere ein grünes Oberteil. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Smart-Fahrer und die Männer aus dem weißen Kombi einander kennen. Die Beamten können dies aber auch nicht bestätigen.