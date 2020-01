Weinheim. (cab) Noch immer ist unklar, welche Ursache am Sonntagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Miramar geführt hat. Das Weinheimer Freizeitbad war geräumt worden, nachdem laut Angaben der Polizei mehrere Badegäste über Atemwegs- und Hautreizungen geklagt hatten.

Die Badebekleidung einer Besucherin, die als erste über Beschwerden geklagt hatte, war noch in der Nacht von der Analytischen Task Force der Berufsfeuerwehr Mannheim und den Experten der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Mannheim untersucht worden. Die Auswertung der Proben dauere noch an und könne auch noch Zeit in Anspruch nehmen, sagte gestern Dennis Häfner von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim auf RNZ-Anfrage.

Bis dahin könne man auch nicht sicher sagen, ob die Flüssigkeit überhaupt ausschlaggebend gewesen sei, die die Experten auf der Badekleidung der Frau gefunden hatten. Dabei hatte es sich um eine geringe Konzentration einer bislang nicht näher benannten Flüssigkeit gehandelt, die auch in Putz- und Desinfektionsmitteln zu finden ist.

Häfner bestätigte, dass das Miramar der Polizei eine Liste mit allen Produkten übergeben hat, die zur Reinigung in dem Freizeitbad verwendet werden. Insgesamt waren am Sonntagabend 66 Badegäste vor Ort von den Rettungsdiensten in Augenschein genommen worden. Drei davon wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Hardy Prothmann, Berater des Miramar, hatte in einer Mitteilung vom 30. Dezember 2019 geschrieben: "(...) wegen der unklaren Lage entwickelte sich ein Großeinsatz, der im Ernstfall allen Gästen geholfen hätte und in der Nachbetrachtung als ’erfolgreiche Übung’ betrachtet werden kann."

Dieser Darstellung widersprach Häfner am Donnerstag. Sicher müsse man die 66 behandelten Besucher im Verhältnis zu den rund 4500 Badegästen an diesem Abend sehen: "Für uns war das aber selbstverständlich ein Ernstfall. Ein ernster Einsatz, der vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist, weil wir so gut aufgestellt waren."

Update: Donnerstag, 2. Januar 2020, 19.26 Uhr

Dass "alles entspannt" und "sehr professionell" ablief, obwohl das Bad sehr voll gewesen sei, bestätigte eine 35 Jahre alte Besucherin aus Sinsheim im Gespräch mit der RNZ. Ihr Name ist dieser Zeitung bekannt. Sie habe sich noch in Ruhe duschen und umziehen können, bevor sie das Bad verließ. Gäste, die etwas vergessen hatten, durften auch noch mal zurück.

Zuvor hatte sie in der Sauna auf den Aufguss gewartet, bis ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darüber informiert habe, dass der Saunabetrieb eingestellt würde. Zudem habe es eine Durchsage gegeben, in der Gäste mit Reizungen der Atemwege oder der Haut sowie mit Anzeichen von Atemnot gebeten wurden, sich am Eingang zu melden: "Da wussten wir, dass was nicht stimmt." Zudem sah sie die abgesperrten Bereiche im Freizeitbad.

Weitere Informationen habe es aber nicht gegeben: "Auch das Personal durfte nichts sagen." Daher hätten Gäste gemutmaßt, was passiert sein könnte. Ein Besucher habe von ausgetretenem Chlorgas gesprochen, andere von einem "unbekannten Gegenstand, wie einem Koffer". Nichts davon bewahrheitete sich. Draußen am Ausgang hätten Feuerwehrleute Merkblätter zum Kontakt mit Rauch- und Reizgasen verteilt, "und erst als wir draußen die ganzen Einsatzfahrzeuge gesehen haben, wurde uns das riesige Ausmaß der Aktion bewusst", so die Zeugin.

Im Eingangsbereich war eine Betreuungs- und Verletztensammelstelle von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eingerichtet worden. Alle Gäste, die das Bad verließen, wurden auf gesundheitliche Beschwerden hin befragt – aber auch zur möglichen Ursache für den Zwischenfall. Die Besucher seien zudem darauf hingewiesen worden, so Häfner, dass sie einen Arzt aufsuchen sollten, falls später doch noch Beschwerden auftreten sollten.

Die Feuerwehr hat am Sonntagabend zudem noch Messungen im Miramar vorgenommen, dabei aber keine Gefahr mehr feststellen können. Miramar-Berater Hardy Prothmann schrieb in einer Mitteilung des Freizeitbades in der Nacht zum Montag, die Betriebsleitung habe alle Anlagen in Augenschein genommen. Dabei seien keine "Fehlfunktionen" festgestellt worden.

Am Montag war das Weinheimer Freizeitbad schon wieder gut besucht. Am späten Vormittag war kein Parkplatz mehr zu haben. Foto: Dorn

So konnte das Freizeitbad im Weinheimer Westen am Montag wieder regulär öffnen. Dabei ließen sich die Besucher von dem Zwischenfall keinesfalls abschrecken. Im Gegenteil. Am späten Vormittag war rund um das Miramar kein Parkplatz mehr zu bekommen.

