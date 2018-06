Sortieren, beschriften, sammeln und stapeln war für die ehrenamtlichen Helfer bei der Firma Goldbeck in Hirschberg vor einer Woche angesagt. Am Ende wurden 1896 Geschenke auf die Reise geschickt. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim/Hirschberg. Der Weihnachtspäckchenkonvoi nimmt wieder Fahrt auf. Seit dem Jahr 2001 sammeln die Serviceclubs von Ladies Circle und Round Table in der gemeinsamen Aktion "Hilfe, die ankommt" bundesweit regelmäßig in der Vorweihnachtszeit bis zu 80.000 Päckchen für bedürftige Kinder. Zur Verteilung kommen die Päckchen mit Kooperationspartnern in Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in entlegenen ländlichen Regionen von Rumänien, Moldawien, der Ukraine und - erstmals vor zwei Jahren - in Bulgarien.

Seit 2010 sind auch Ladies Circle Weinheim Hilft und Round Table Weinheim tatkräftig mit dabei. In der vergangenen Woche war es wieder soweit. Fast 50 Kindergärten und Schulen in Weinheim und Umgebung hatten wieder mitgemacht und Spielsachen, Lego-Bausteine und Playmobil-Figuren, Puppen und Teddys, Mal- und Schreibutensilien, Bücher, Kleidung, Handschuhe und Schals, aber auch Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürsten und Waschzeug verstaut in Schuhkartons in ihre jeweiligen Einrichtungen mitgebracht - und dabei vor allem Schokolade und andere Süßigkeiten nicht vergessen.

"Nicht für alle Kinder sind Geschenke zu Weihnachten selbstverständlich", hatten "Ladies Circle"-Präsidentin Susanne Weidenauer, "Round Table"-Präsident Steffen Sebastian schon im September bei Besuchen in den Kitas und Schulen deutlich gemacht. "Viele Kinder und Familien können sich aufgrund ihrer ärmlichen Situation keine Gedanken um Weihnachtsgeschenke machen."

Bereits um acht Uhr morgens war am vergangenen Donnerstag schließlich das Projekt "X-Mas" nach einem exakt ausgetüftelten Zeitplan auf drei zentralen Routen angelaufen. Mit Lastwagen und Privatautos wurden die einzelnen Stationen bis nach Heidelberg, Hemsbach, Laudenbach und Hirschberg angefahren, an Päckchen abgeholt und eingeladen, was die jeweiligen Kapazitäten erlaubten und zur Sammelstelle in die Firma Goldbeck in Hirschberg gebracht.

Womit die eigentliche Arbeit allerdings erst begann. "Jetzt gilt es, die Geschenke nach Alter und Geschlecht zu sortieren, dementsprechend zu beschriften, in großen Kartons zu sammeln und diese wiederum jeweils auf Paletten zu stapeln und zu verpacken", erläuterte Lucia Mugner die Vorgabe, "immer zwölf Kartons auf eine Palette".

Für Stärkung zwischendurch war mit Kaffee und Säften, Äpfeln, Nüssen und Mandelkernen sowie Lebkuchen gesorgt. Lediglich der Duft frischgebackener Plätzchen fehlte noch, um die vorweihnachtliche Stimmung komplett zu machen. Nach fast zehnstündiger Arbeit war die letzte Palette komplettiert. Das Ergebnis belohnte die mehr als 30 Helfer: "Es sind stolze 1896 Päckchen zusammengekommen", verkündete Lucia Mug-ner als akribisch Buch führende "Listenführerin" eine neue Rekordzahl: 436 Päckchen mehr als im Vorjahr.

Anfang dieser Woche (am Montag, 20. November) wurden die Paletten durch die Firma Dachser von Hirschberg aus in das Zentrallager nach Koblenz transportiert. Von hier aus startet am 2. Dezember ein Konvoi mit 35 Lastwagen und mehr als 200 ehrenamtlichen Helfern in die einzelnen Zielländer. Innerhalb einer Woche sollen die Päckchen, um einen Miss-brauch zu verhindern, durch die Helfer von Ladies Circle, Round Table, Old Tablers und Tangent Club an die Kinder verteilt werden. "Wir hoffen und erwarten, dass in diesem Jahr die Marke von 100.000 Päckchen überschritten wird", so Präsidentin Susanne Weidenauer: "Mit fast 2000 Päckchen hat Weinheim dazu einen tollen Beitrag geleistet".