Weinheim. (RNZ/krs) Ein noch unbekannter Lotto-Spieler aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat den Jackpot der Zusatzlotterie Spiel 77 geknackt. So wurde am Samstag aus einem Einsatz von 2,50 Euro ein Gewinn von mehr als einer Million Euro. Das teilte "Lotto Baden-Württemberg" mit.

Der Gewinner hatte seinen Schein in einer Weinheimer Annahmestelle abgegeben. Darauf war die Ziffernfolge 5352169 vermerkt, und die stimmte exakt mit der am Samstagabend ermittelten Gewinnzahl überein. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu zehn Millionen. Der abgegebene Tipp war auch bundesweit der einzige mit dieser Kombination. Das bedeutet, dass genau 1.077.777 Euro steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt in die Kurpfalz fließen.

Noch weiß die Lotto-Gesellschaft nicht, wer gewonnen hat. Der Tipper gab seinen über mehrere Wochen laufenden Spielschein Ende Mai anonym ab. Um den Gewinn abzurufen, muss derjenige nun die gültige Spielquittung vorlegen, entweder in einer Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale.

Der Samstagscoup war der 14. Millionentreffer des Jahres in Baden-Württemberg. Die letzten Millionengewinne in Weinheim hatte es zum Jahreswechsel 2020/21 gegeben. Seinerzeit freuten sich gleich zwei Tipper über einen Volltreffer in der Silvester-Lotterie mit jeweils einer glatten Million Euro Gewinn.